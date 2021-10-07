Спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова отправили в отставку. За такое решение проголосовали 284 депутата.
Депутаты отправили своего голову Дмитрия Разумкова в отставку
Отставку Разумкова поддержали:
- 215 депутатов «Слуги народа»;
- 20 депутатов «Батькивщины» Юлии Тимошенко;
- 19 депутатов партии «За будущее»;
- 18 депутатов из группы «Доверие»;
- по шесть депутатов от «Голоса» и внефракционных.
Ранее, 5 октября, спикера отстранили от ведения заседаний парламента на два дня.
Перед голосованием председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко раскритиковал Дмитрия Разумкова.
30 сентября фракция «Слуга народа» начала процедуру сбора подписей за отставку с должности спикера Дмитрия Разумкова. Он сам сообщил об этом в Facebook.
По его словам, с этой инициативой к нему официально обратился председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
В тот же день Разумков выступил против выдвижения Зеленского на второй срок.
«В предвыборной программе было написано об одном срок. И я считаю, что это правильно», — сказал он.
Дмитрий Разумков хочет продолжить свою работу в Верховной Раде как обычный народный депутат. Он объясняет это желанием выполнить сои предвыборные обещания перед избирателями.
Если монобольшинство лишит его депутатских полномочий, Разумков намерен обратиться в суд.
Парламент должен остаться парламентом, а люди должны остаться людьми
В своей финальной речи экс-спикер поблагодарил коллег за совместную работы и выразил надежду, что, не смотря на занятия политикой, они смогут остаться людьми:
Мои принципы не изменились. Мои принципы такие же, какими были. Желание и силы доказать людям, что они не ошиблись во всех, тоже есть. Уверен, что в этом зале таких людей будет хватать. Всегда сложно подниматься и идти против системы. Всегда. Первый шаг, он самый сложный. Но если ты знаешь, что это единственно правильный выбор, делать его всегда легко.
Я вам всем напомню напоследок, мы когда шли во власть, говорили одно, что мы должны стать политиками, но остаться людьми. Давайте выполним хотя бы это обещание. А напоследок спасибо, коллеги, за эту конструктивную и ответственную работу, за эти 2 года. Я надеюсь, парламент останется парламентом. И люди в парламенте останутся людьми.
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