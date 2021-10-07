Главу парламента Дмитрия Разумкова отправляют в отставку: в чем причина? Верховная Рада начала процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с поста главы парламента. Депутаты собрали нужное количество подписей и намерены как можно скорее решить этот вопрос. ПОДРОБНЕЕ

Что означает статус основного союзника США вне НАТО? Верховная Рада не будет просить Конгресс США о предоставлении статуса союзника вне НАТО. Об этом стало известно на внеочередном заседании парламента 8 сентября. И хотя инициативу отклонили, она успела наделать много шума в прессе. ПОДРОБНЕЕ

Зеленский уволил Руслана Хомчака с поста главнокомандующего ВСУ Сегодня, 27 июля, стало известно, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), генерал-полковник Руслан Хомчак подал в отставку.

Такое решение принял президент Владимир Зеленский, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. ПОДРОБНЕЕ