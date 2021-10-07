Одесский борец завоевал «бронзу» Чемпионата мира

Борец вольного стиля Магамед ЗАКАРИЕВ занял третье место на Чемпионате мира, проходящем в Осло (Норвегия).

Об этом сообщили в Одесском областном отделении Национального комитета Украины.

Магамеду Закариеву 24 года и он первый раз участвовал во взрослых состязаниях такого уровня. Борец выступает в категории «до 97 кг».

В поединке за 3-е место Закариев взял верх над серебряным призером Европейских игр-2019 Александром Гуштыном из Беларуси — 9: 3.

Одесский спортсмен принес долгожданную медаль украинской сборной

Награда Магамеда Закариева стала первой для сборной Украины на чемпионате мира-2021 по борьбе.

Для Украины – нынешняя медаль седьмая в истории бронза именно в весовой категории до 97-и кг на чемпионатах мира.

Одессит не смог пройти олимпийский отбор

Весной этого года Магамед Закариев благодаря успешному выступлению на чемпионате Украины, где он стал первым, и Киевском международном турнире, где завоевал бронзовую медаль завоевал право выступить на европейской квалификации на Олимпийские игры. К сожалению, в Будапеште он проиграл уже в первом круге — Ахмеду Батаев из Болгарии.

Тренируют Магамеда Закариева тренеры Константин Станков и Анзор Мальцагов.

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