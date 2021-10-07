Мэра Одессы могут отправить в СИЗО с правом выйти под залог – названа сумма

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будет ходатайствовать перед Высшим антикоррупционным судом Украины о заключении под стражу мэра Одессы Геннадия Труханова с возможностью выйти на свободу под залог.

Об этом сообщил адвокат другого фигуранта «дела Труханова» – экс-главы комиссии Одесского горсовета по земельным вопросам Василия Шкрябая Тарас Прошиванюк.

Залог для мэра Одессы

По словам Прошиванюка, сумма залога для Труханова составляет 120 млн грн.

Для Шкрябая и других подозреваемых САП требует залог в 100 млн грн.

Как отметил адвокат, ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения составили еще 6 октября. Его вместе с подозрением вручили фигурантам дела. Высший антикоррупционный суд рассмотрит ходатайство и либо определит точную сумму залога, либо отменит его.

Как сообщили в Высшем антикоррупционном суде, рассмотрение ходатайства назначено на утро пятницы, 8 октября.

Напомним, 6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила о причастности городского головы Одессы и еще 15 человек, в том числе чиновников мэрии, к хищениям земельных участков в Одессе.

Фигурантам дела инкриминируют создание преступной организации, злоупотребление служебным положением, хищение имущества, легализацию (отмывание) средств, полученных преступным путем, а также получение и предоставление неправомерной выгоды.

По данным НАБУ, речь идет о выведении из бюджета города 131 млн грн и передаче под застройку почти 16 га земли. Сумму нанесенного ущерба оценили в 689 млн грн.

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Источник: Cуспільне