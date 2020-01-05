Отопление в Одессе подешевеет, если на это выделят деньги из городского бюджета

Тариф на отопление в Одессе снизится, только если депутаты горсовета проголосуют за выделение из местного бюджета 26,8 млн. грн. для финансирования заявленного снижения цены за декабрь.

Об этом заявила и.о. директора КП “Теплоснабжение города Одессы” Анна Позднякова, комментируя постановление Кабмина, где говорится “о снижении платежки за декабрь на 30%”.

При этом она отметила два момента:

В Одессе тарифы на теплоснабжение одни из самых низких в Украине. К примеру, ниже на 25,2% Харькова, 28,5% – Днепра, 20,5% – Запорожья, 29,9% – Полтавы, 34,6% – Киева.

в Украине. К примеру, ниже на 25,2% Харькова, 28,5% – Днепра, 20,5% – Запорожья, 29,9% – Полтавы, 34,6% – Киева. КП “Теплоснабжение города Одессы” убыточное на сегодня предприятие, а тариф за тепло компенсирует лишь 60,9% затрат.

“Поставлять одесситам тепло возможно только при дотациях из местного бюджета, в связи с чем нам неоднократно поступали рекомендации НКРЭКП пересмотреть тарифы, да и моя личная позиция всегда была однозначной – немедленно привести тарифы к экономически обоснованным”, – написала Анна Позднякова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что поддержит любые инициативы Кабмина по снижению стоимости коммунальных услуг, но учредителем КП “Теплоснабжение Одессы” является территориальная громада, поэтому тариф снизят, только если городской бюджет выделит средства.

В свою очередь депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая заявила, что в Одессе действительно действует один из самых низких тарифов в стране. “Но связано это с более теплой, чем в других регионах, зимой, а также характером и плотностью застройки. И наши 30,76 грн/метр не являются чем-то «уникальным»”, – написала она на своей странице в Facebook.

Ольга Квасницкая также сравнила одесские тарифы с ценами в других городах. По состоянию на декабрь 2019 года, то есть до тарифных перерасчетов, абоненты «Теплоснабжения города Одессы» платили 30,76 грн/метр, клиенты «Черновцытеплокоммунэнерго» — 27,90 грн; «Львовтеплоэнерго» — 32,15 грн; «Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго» — 32,28 грн, «Херсонтеплоэнерго» — 35,21 грн; «Николаевской ТЭЦ» — 37,71 грн.

Сейчас 15 областных центров и еще десятки других городов заявили о возможности снизить тариф на 25-30%. Так, жители Херсона и Южного теперь буду платить около 26 гривен за метр, Львова — 24 грн.

“А что одесситы? Неужели будем платить по-старому или, может, в мэрии нам объяснят, что «благодаря снижению цен на газ тариф все же повысят, но не так сильно»?”, – вопрошает Ольга Квасницкая.

Она также добавила: “Руководство города и ТГО могут бесконечно пудрить нам мозги объясняя, какой низкий в Одессе тариф, и как страдают от этого коммунальщики, наконец, как из рук плохо платят одесситы (кстати, 40% отапливаемых «ТГО» площадей – это недвижимость юрлиц — предприятий и организаций). Я знаю одно. Сфера отопления в Одессе давно стало рассадником всевозможных схем, в «ТГО» работают родственники доброй половины высокопоставленных чиновников города, а выручка ой как нужна именно сейчас для подготовке к избирательной кампании 2020 года. И она обещает быть самой грязной, какую вы когда-либо видели”.

Фото: bb.lv

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