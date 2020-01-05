Грядут перемены: как будет жить Одесса в новом году

Что нам готовит новый год? Вероятно, будут в нем и новые радости, и очередные испытания. Но, так или иначе, без перемен никак не обойтись. Что изменится в 2020 году в Одессе и области, выясняла «Одесская жизнь».

«1+1» + 50 гривень

Новогодние программы по телевизору успели посмотреть? Готовьтесь – с 20 января согласно постановлению «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» будут закодированы самые популярные спутниковые телеканалы. Среди них – лидеры просмотров: «1+1», «Интер», СТБ, «Новый канал», ICTV.

Стоимость пакета для просмотра украинских каналов со спутника составит порядка 50 грн. Если без телевидения жизнь свою не представляете — срочно покупайте новые тюнеры. Впрочем, можно и по интернету ТВ посмотреть. Но, думается, основная часть абонентов спутниковых систем будет довольствоваться каналами, оставшимися в открытом вещании. «Природа боится пустоты» – еще древние отметили. Потому и раскрученным платным каналам бесплатный аналог найдется.

Третья смена для наших детей

Ходят слухи, что в новом году для школьников Киевского района могут ввести третью смену. Городские школы здесь переполнены, потому что посещают их и дети, проживающие в жилмассиве «Радужный», входящем в Таировскую громаду.

Хотя, по словам директора департамента образования Елены Буйневич, в настоящий момент в украинском законодательстве такого понятия как «третья смена» вообще не существует. Потому трудно представить, по какому расписанию такая школа может работать. Возможно, это будут подсмены, начинающиеся в 11:30 и в 14:00.

Впрочем, одесские школы на это не пойдут, заявила Буйневич. Просто будут отказывать жителям «Радужного» в зачислении их детей. Но, если речь идет о расширении границ Одессы, то учеников, которым далеко добираться, станут подвозить за счет бюджета в менее загруженные школы.

Азиатские слоны, «Врата страстей» и конец Новощепного

В новом году городские власти обещают сказочно преобразить одесские парки.

Завершится реконструкция Одесского зоопарка. Здесь появится каменный портал с тремя арочными проходами в мавританском стиле и решетчатыми стальными створчатыми воротами. А перед входом – трехметровые скульптуры азиатских слонов.

Откроют третью часть Греческого парка, реконструировав здание бывшего рыбного ресторана. Его украсит очередная «монументалка» Михаила Ревы под названием «Врата страстей».

Благоустроенная зеленая зона должна появиться на склонах бульвара Жванецкого — от Одесского художественного музея до Военного спуска. Она станет продолжением Стамбульского и Греческого парков. Рельеф и зеленые насаждения пообещали сохранить.

Обещают власти привести в порядок и «одесскую клоаку» – Новощепной ряд. Реконструкция уже начинается. Активная часть работ должна начаться в феврале. Движение здесь должно стать двухсторонним. Избавить улицу от припаркованных авто планируют за счет паркинга. Он уже сейчас строится на пересечении улиц Новощепной и Водопроводной. А выходящие на трамвайные пути торговые лотки, мешающие проезду машин, развернут прилавками внутрь рынка. Интересно, сумеют за год этот план в жизнь воплотить?

Новые «Одиссеи» и наземное метро в перспективе

Появятся в Одессе новые трамваи и электробусы. Причем, собранные в КП «Одесгорэлектротранс». Транспортники обещают одесситам 10 новых трамваев — это будут вагоны типа «Одиссей» в одиночной, «короткой» версии и версии «длиной», сочлененной. Электробусов планируют создать 4. Модернизируют для этого обычные троллейбусы.

К тому же Европейский банк реконструкции и развития выделил 47 млн. евро на строительство в Одессе наземного метро — скоростного трамвайного маршрута «север-юг». Правда, для осуществления этих амбициозных планов сначала необходимо завершить реконструкцию Софиевской и приступить к аналогичным работам на Новощепном ряду. Надеемся, в новом году это заветное желание горожан, наконец, исполнится. А 40 новых трамваев, закупленных на деньги Европейского банка, и по старым рельсам смогут пройти.

Первый европейский автобан

Трасса Одесса-Киев должна превратиться в автобан европейского уровня. По крайней мере, в новом году начнется ее реконструкция. В пределах Одесской, Николаевской и Кировоградской областей дорогу обещают покрыть цементобетоном. Первым «забетонируют» участок от Елизаветовки Раздельнянского района до Дачного Беляевского.

900 млн. евро на строительство выделят в порядке софинансирования украинских дорог европейские банки. Соответствующие документы подписал с руководителями международных финансовых учреждений премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Новый аэродромный комплекс и санитарная авиация

Инфраструктурные обновления ожидают в 2020 году аэропорт «Одесса». По словам его руководства, в мае-июне будет введен в эксплуатацию новый аэродромный комплекс: взлетно-посадочная полоса, перрон, рулежные дорожки. Появятся на новом перроне четыре телетраппа. Надеемся, в дальнейшем зарубежным авиакомпаниям не в чем будет упрекнуть одесский аэропорт.

Планируется в 2020 году и возрождение аэропорта в Измаиле. На проведение его капитального ремонта в бюджет Одесской области из госбюджета направлено 70 млн. грн. Уже сегодня ведутся переговоры с иностранными компаниями-лоукостерами.

В ближайшем будущем авиационная компания «Одесса» планирует открыть авиасообщение с райцентрами области. Кроме того, она намерена возрождать санитарную авиацию — доставлять при необходимости медиков в отдаленные населенные пункты региона.

Областной бюджет: половина средств – учителям

В Одесской области в новом году прогнозируется кризис сельского хозяйства и рост промышленности.

Объем областного бюджета составит 5,2 млрд грн. Практически, 50% средств направят на сферу образования. 2020 год на Одесщине объявлен Годом ребенка. 50 млн грн. заложены на противопожарную безопасность бюджетных учреждений.

В планах губернатора Максима Куцего — развитие туризма, социальной сферы, привлечение международных инвесторов и строительство автомобильных дорог. В приоритете – завершение мостов-долгостроев на Сухом и Хаджибейском лиманах.

Городской бюджет: долги, «социалка» и выборы

Городской бюджет на 2020 год станет весьма экономным. Достаточно крупные суммы пойдут на дотации коммунальных предприятий и погашение долгов. В наступившем году общий долг города перед банками составит 1,890 млрд. А бюджет развития уменьшится наполовину.

С учетом трансфертов доходы ожидаются на уровне 10,5 млрд грн. Расходы — 9, 9 млрд грн.

Директор департамента финансов горсовета Светлана Бедрега назвала бюджет-2020 социально ориентированным — 50% расходов пойдут на социальную защиту граждан. 3,1 млрд грн. предназначены сфере образования – учителям обещают повысить оклады. А вот здравоохранение получит только 735 млн грн. – с апреля больницы переходят на финансирование Национальной службы здоровья. На ЖКХ в госбюджете выделено 1,4 млрд грн. Из них — 400 млн пойдет на содержание территории города в надлежащем санитарном состоянии, улучшение его эстетичного вида, сохранность объектов благоустройства. Что в преддверии грядущих выборов немаловажно.

К выборам готовятся и депутаты — их фонды будут увеличены с полутора до двух миллионов гривен. Сколько ж можно детских площадок установить и подъездов покрасить!

Чьим делам доверять будем?

Местные выборы 2020 года – главная политическая интрига Одессы. Состояться они должны 25 октября. Однако в президентской партии «Слуга народа» в случае, если реформа децентрализации будет завершена, допускают их проведение уже в конце весны.

Геннадий Труханов, несмотря на обойму судебных дел и прогнозы политологов, судя по всему, от мэрского кресла отказываться не собирается. Практически, уже заявил о намерении баллотироваться в мэры один из «слуг народа», нардеп и ресторатор из Одессы Алексей Леонов — открыто критикуя работу городской администрации. Вероятно, главная борьба за мэрское кресло развернется именно между этими претендентами. Но даже если действующий городской голова свою должность сохранит, наверняка, он получит почти что полностью «зеленый» горсовет.

Фото: Артем Виноградов

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!