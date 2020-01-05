Полсотни нацгвардейцев присягнули в Одессе на верность украинскому народу 

Об этом сообщили в пресс-службе Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии. Торжественная церемония прошла возле памятника Дюку де Ришелье.

Новобранцы проходят службу в 11-й бригаде охраны общественного порядка. Среди срочников парни из Одесской, Кировоградской и Волынской областей.

Аналогичные церемонии прошли в Измаиле, Херсоне и Запорожье. Это первая присяга в 2020 году.

«Все военнослужащие прошли полный базовый курс служебно-боевой подготовки и теперь могут нести службу по охране зданий судов, конвоирования подсудимых и обеспечивать общественный порядок», — добавили в пресс-службе Южного ОТО Нацгвардии.

Фото: Южное ОТО НГУ

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