Опубликованы удивительные фото высыхающих Тузловских лиманов

Известный эколог Иван Русев вновь бьет тревогу – из-за отсутствия водообмена между Черным морем и Тузловскими лиманами высыхают уникальные водоемы.

На своей странице в Facebook он написал, что вернулся из экспедиции в сердце заповедной зоны “Тузловские лиманы”, где он собирал научную информацию и делал фотосъемку реальной ситуации на лиманах.

«Акватории к концу лета 2019 года из-за повышения солености лиманов в некоторых местах выглядят, как ландшафт загадочной планеты», – прокомментировал он фотографии.

Эколог сообщил, что фото уходящего лета в заповедной зоне сняты квадрокоптером экологической организации “Відродження природної спадщини”.

Он также отметил, что отсутствие воды на многих участках, привело к сокращению численности водно-болотных птиц, особенно куликов.

И.Русев раскритиковал руководство Минприроды Украины за, что оно игнорирует запросы на выделение средств для приобретения спецтехники по поддержанию водообмена между Черным морем и Тузловскими лиманами.

Напомним, ранее «Одесская жизнь» писала, что из-за пересыхания на Тузловских лиманах исчезают пеликаны.