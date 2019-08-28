Річкова камбала, кефаль та атерина: Тилігульський лиман поповнився рибою

Після відновлення води, у лимані з’явилися бичок, кефаль, пеленгас та креветки.

Про це повідомляє Лиманська агенція новин.

Регіональний ландшафтний парк “Тилігульський” забезпечує збереження цінних природних комплексів та історико-культурних об’єктів Тилігулу. Тут створено умови для організованого туризму та відпочинку, проведення наукових досліджень та пропаганди екологічних знань. Як унікальний природний комплекс, Тилігульський лиман включено до переліку водно-болотних угідь, що мають міжнародне значення. Парк є середовищем існування водоплавних птахів.

– Якість води ми регулярно і давно відстежуємо. Коли лиман не був з’єднаний з Чорним морем, то його солоність досягала 40 проміле. Зараз – це 20 і в верхів’ях 30. Тому, завдяки морю, його солоність зменшилася. Річ у тому, що якби через канал не запускали воду, то лиман не був би ні прісним, ні солоним, він би просто висох. А зараз – це реанімаційні заходи з порятунку лиману, – розповідає Ігор Гержик, начальник науково-дослідного відділу РЛП “Тилігульський”.

Це перший рік, коли після відновлення води у Тилігульському лимані, науковці констатують збільшення всього біологічного різноманіття. Так, у лимані збільшилася кількість гідробіонтів, розпочався нерест. З моря до Тилігулу почали заходити різні види риб: глось, кефаль, атерина. Вони розмножуються, а отже – збільшується їхня кількість.

Отже, реанімаційні заходи дали новий поштовх для збільшення біологічного різноманіття. А це означає, що рибалки можуть тепер тут спіймати не лише водорості.

– Тут є бичок. А якщо мати добру наживку, то й кефаль впіймати можна. Тут ще є пеленгас, камбала та креветки, – Оксана, рибалка.

Екологи кажуть, що у багатоводні роки, після весняних повеней, тут у великій кількості зустрічалися лящ, тарань, судак, короп, карась та інші прісноводні види. Всього ж в лимані в різні роки його існування було зареєстровано 62 види риб. Зараз – майже 30.

Фото: Лиманська агенція новин