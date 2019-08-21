Под Одессой высохли места, где гостили пеликаны

Пеликаны в нашем регионе — обитатели не постоянные. Они обычно прилетают, чтобы погостить весной и летом. А на зимовку отправляются в теплые края.

Экзотические птицы облюбовали у нас местность в природном парке «Тузловские лиманы». Как правило, там можно было встретить розовых и кудрявых пеликанов.

Однако в последнее время туда стало прилетать все меньше пернатых. Как пояснил на своей странице в Facebook научный сотрудник парка, известный эколог Иван Русев, это связано с тем, что почти все места, где они гостили, пересохли.

– Я много раз писал о проблеме высыхания лиманов национальном парке из-за отсутствия водообмена между Черным морем и Тузловскими лиманами, – отметил ученый. – Так вот в конечном итоге отсутствие воды на многих участках привело к сокращению численности водно-болотных птиц.

Кроме того, по словам Ивана Русева, и на другие участки парка, где можно было увидеть пеликанов, те стали заглядывать реже. Все потому, что там стало меньше рыбы, которой они питались, говорит эколог.

Фото: Facebook Ивана Русева