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Операция Delfi: судовладелец предпримет еще одну попытку поднять танкер

Операция Delfi: судовладелец предпримет еще одну попытку поднять танкер

Владелец танкера Delfi намерен предпринять еще одну попытку поднять судно со дна Черного моря на одесском пляже “Дельфин”.

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Об этом сообщается в Телеграм-канале судовладельца.

В нем сказано, что эта попытка будет в понедельник.

В субботу, 15 июля, попытка сдвинуть танкер с места вновь не увенчалась успехом – лопнули стальные тросы.

В Одесской ОГА пообещали разработать новый план и поднять судно силами Администрации морпортов Украины.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что если судовладелец не справится с работами, то судно у него заберут. А поднимать танкер будет Администрация морпортов.
Попытки снять судно с мели 18 июля были неудачными.

Ранее  мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что танкер при крушении повредил волнорез и мэрия готовит соответствующий иски к судовладельцу.

Напомним, во время недавнего визита в Одессу президента Украины Владимира Зеленского был назван новый срок, в который танкер должны убрать с пляжа – максимум 20 июля.

Ранее судноподъемная компания рассказала о трудностях в поднятии танкера со дна пляжа “Дельфин”.

Другие подробности – ЗДЕСЬ.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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