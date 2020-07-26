Операция Delfi: судовладелец предпримет еще одну попытку поднять танкер

Владелец танкера Delfi намерен предпринять еще одну попытку поднять судно со дна Черного моря на одесском пляже “Дельфин”.

Об этом сообщается в Телеграм-канале судовладельца.

В нем сказано, что эта попытка будет в понедельник.

В субботу, 15 июля, попытка сдвинуть танкер с места вновь не увенчалась успехом – лопнули стальные тросы.

В Одесской ОГА пообещали разработать новый план и поднять судно силами Администрации морпортов Украины.

Денис Шмыгаль заявил, что если судовладелец не справится с работами, то судно у него заберут. А поднимать танкер будет Администрация морпортов. Ранее премьер-министр Украины, что если судовладелец не справится с работами, то судно у него заберут. А поднимать танкер будет Администрация морпортов.