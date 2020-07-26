Операция Delfi: судовладелец предпримет еще одну попытку поднять танкер

Владелец танкера Delfi намерен предпринять еще одну попытку поднять судно со дна Черного моря на одесском пляже “Дельфин”.
Об этом сообщается в Телеграм-канале судовладельца.
В нем сказано, что эта попытка будет в понедельник.
В субботу, 15 июля, попытка сдвинуть танкер с места вновь не увенчалась успехом – лопнули стальные тросы.
В Одесской ОГА пообещали разработать новый план и поднять судно силами Администрации морпортов Украины.
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что танкер при крушении повредил волнорез и мэрия готовит соответствующий иски к судовладельцу.
Напомним, во время недавнего визита в Одессу президента Украины Владимира Зеленского был назван новый срок, в который танкер должны убрать с пляжа – максимум 20 июля.
Ранее судноподъемная компания рассказала о трудностях в поднятии танкера со дна пляжа “Дельфин”.
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