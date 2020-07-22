Якщо танкер Delfi не підіймуть до кінця тижня, цим питанням займеться АМПУ – прем’єр-міністр

Про це Шмигаль повідомив у власному Telegram-каналі.

– Поки ми бачимо неспроможність розв’язати питання як з боку власника судна, так і з боку місцевих органів влади, – пояснив прем’єр-міністр

Як доповів Владислав Криклій, до кінця цього тижня буде ще одна спроба підіймання танкера з боку власника судна, і якщо вона буде невдалою, то власник відмовиться від прав власності на танкер. Після відмови питанням підіймання танкера Delfi займеться державна Адміністрація морських портів.

– Зараз всі органи, підвідомчі Уряду, відпрацюють додаткові сценарії, щоб якнайшвидше розв’язати проблему із затонулим танкером, який забруднює море та заважає мореплавству – зазначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, танкер Delfi сів на мілину на пляжі “Дельфін” 22 листопада. До сьогодні з нього періодично витікають нафтопродукти, які забруднюють акваторію Чорного моря. Дата підйому судна постійно переносилася. Однак під час візиту до Одеси президент наголосив на тому, що до 20 липня танкер мають прибрати з пляжу. Цими вихідними розпочався процес підйому судна, але з технічних причин підняти його не вдалося. Наш кореспондент був на місці події та розповів, як це було.

Фото: Одесская жизнь