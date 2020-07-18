С места не сдвинулся: как провалилась первая фаза поднятия танкера Delfi? (фоторепортаж)

Сегодня местную достопримечательность пляжа Дельфин пытались поднять на 40°двумя буксирами. После многочасовой подготовки к операции, буксиры наконец-то начали тянуть Delfi. Однако прочность одного из тросов подвела.

Об этом сообщил нам наш корреспондент, который сегодня наблюдал за мероприятием.

С самого раня специалисты начали подготовку к поднятию судна. Водолазы на танкере осматривали места, где можно закрепить канат так, чтобы не повредить судно. Вскоре от буксиров протянули тросы. Эти два «толкача» исполняли самую важную задачу – приподнять судно на 40°.

К моменту, когда были закончены все приготовления, на холме пляжа Дельфин рядом с журналистами собралось множество людей: как малых, так и взрослых. Они собирались в группки и обсуждали, как и что надо правильно делать в такой ситуации.

На песчаную зону никого не пропускали – в этом убедились мы лично, пытаясь уговорить нацгвардейцев пропустить нас поближе к месту проведения операции. Пожилые одесситки, вслед за журналистами, тоже попытались «пробиться» через служащих. «А чего нельзя?», – возмущалась одна из них. Представитель Национальной гвардии объяснил, что та локация закрыта в целях безопасности. «Танкер же поднимают», – спокойно пояснил он одесситке. На что женщина в возрасте, выдала с возмущением: «Да неужели! Корыто это решили убрать, когда я на пляж решила выбраться».

Со временем на холм прибыло больше нацгвардейцев. Людей тоже становилось больше каждые полчаса и, несмотря на жарящее солнце, никто не думал расходиться. И наконец-то один из буксиров дал сигнал. Тросы постепенно натягивались. Иногда можно было услышать скрежет металла. «Толкачи» начали сильнее сдавать назад и через пару секунд, с громким хлопком, один из тросов порвался. К Delfi сразу же подъехали водолазы и начали осматривать место и причины проблемы.

Спустя полчаса люди начали расходиться. Но не все. Оставались те, кто прям «до победного конца» сидел. Однако «победа» в этом деле так и не наступила. Буксиру нужен был новый канат. А его ещё надо было найти и снова прикрепить, а также заново все подготовить.

Однако, по непонятным причинам, операцию продолжили с одним канатом, который все ещё был закреплен. Буксир сдал назад и начал тянуть танкер. В это же время среди людей оживилось обсуждение. Каждый считал своим долгом объяснить другому, что ничего не выйдет и в подробностях все аргументировать. В конечном итоге никакого особого результата это не дало.

Что это было и какие дальнейшие действия по поднятию танкера журналистам никто не сообщил. Известно лишь что операцию продолжат завтра.

Больше фото с места поднятия танкера Delfi смотрите в нашей галерее:

поднятие танкера Делфи поднятие танкера Делфи поднятие танкера Делфи поднятие танкера Делфи поднятие танкера Делфи поднятие танкера Делфи море пирс поднятие танкера Делфи поднятие танкера Делфи

Фото: Артем Виноградов