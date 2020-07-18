Новости Одессы и Одесской области

С места не сдвинулся: как провалилась первая фаза поднятия танкера Delfi? (фоторепортаж)

С места не сдвинулся: как провалилась первая фаза поднятия танкера Delfi? (фоторепортаж)

Сегодня местную достопримечательность пляжа Дельфин пытались поднять на 40°двумя буксирами. После многочасовой подготовки к операции, буксиры наконец-то начали тянуть Delfi. Однако прочность одного из тросов подвела.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом сообщил нам наш корреспондент, который сегодня наблюдал за мероприятием.

С самого раня специалисты начали подготовку к поднятию судна. Водолазы на танкере осматривали места, где можно закрепить канат так, чтобы не повредить судно. Вскоре от буксиров протянули тросы. Эти два «толкача» исполняли самую важную задачу – приподнять судно на 40°.

К моменту, когда были закончены все приготовления, на холме пляжа Дельфин рядом с журналистами собралось множество людей: как малых, так и взрослых. Они собирались в группки и обсуждали, как и что надо правильно делать в такой ситуации.

На песчаную зону никого не пропускали – в этом убедились мы лично, пытаясь уговорить нацгвардейцев пропустить нас поближе к месту проведения операции. Пожилые одесситки, вслед за журналистами, тоже попытались «пробиться» через служащих. «А чего нельзя?», – возмущалась одна из них. Представитель Национальной гвардии объяснил, что та локация закрыта в целях безопасности. «Танкер же поднимают», – спокойно пояснил он одесситке. На что женщина в возрасте, выдала с возмущением: «Да неужели! Корыто это решили убрать, когда я на пляж решила выбраться».

поднятие танкера Делфи

Со временем на холм прибыло больше нацгвардейцев. Людей тоже становилось больше каждые полчаса и, несмотря на жарящее солнце, никто не думал расходиться. И наконец-то один из буксиров дал сигнал. Тросы постепенно натягивались. Иногда можно было услышать скрежет металла. «Толкачи» начали сильнее сдавать назад и через пару секунд, с громким хлопком, один из тросов порвался. К Delfi сразу же подъехали водолазы и начали осматривать место и причины проблемы.

Спустя полчаса люди начали расходиться. Но не все. Оставались те, кто прям «до победного конца» сидел. Однако «победа» в этом деле так и не наступила. Буксиру нужен был новый канат. А его ещё надо было найти и снова прикрепить, а также заново все подготовить.

Однако, по непонятным причинам, операцию продолжили с одним канатом, который все ещё был закреплен. Буксир сдал назад и начал тянуть танкер. В это же время среди людей оживилось обсуждение. Каждый считал своим долгом объяснить другому, что ничего не выйдет и в подробностях все аргументировать. В конечном итоге никакого особого результата это не дало.

Что это было и какие дальнейшие действия по поднятию танкера журналистам никто не сообщил. Известно лишь что операцию продолжат завтра.

Больше фото с места поднятия танкера Delfi смотрите в нашей галерее:

поднятие танкера Делфи
поднятие танкера Делфи
поднятие танкера Делфи
поднятие танкера Делфи
поднятие танкера Делфи
поднятие танкера Делфи
поднятие танкера Делфи
поднятие танкера Делфи
поднятие танкера Делфи
поднятие танкера Делфи
поднятие танкера Делфи
поднятие танкера Делфи
море
море пирс
поднятие танкера Делфи
поднятие танкера Делфи
поднятие танкера Делфи
поднятие танкера Делфи

Фото: Артем Виноградов

1 комментарий
Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
совсудоподьем
Гость
совсудоподьем

грохнули ЭОАСПТР ЧМП-получите покращення! Знову Зрада!Слава Руине!

Голос за0Голос против  Ответить
4 секунд назад
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить