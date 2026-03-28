Предупреждение о тумане: Ночью и утром 29 марта в Одессе густой туман с видимостью 200-500 м.

Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

Погода в области: местами до +19°C.

Погода в Одессе

Жителей города и Одесской области предупредили о метеорологических явлениях І уровня (желтого) опасности: ночью и утром 29 марта ожидается густой туман с видимостью всего 200-500 метров.

В Одессе облачно с прояснениями и дождем, а ночью и утром туман усугубит риски на дорогах. Ветер будет дуть с востока со скоростью 7-12 м/с, температура ночью будет колебаться от +6 до +8°C, а днем ​​поднимется до +12-14°C.

Погода в Одесской области

В регионе возможен небольшой, местами умеренный дождь, температура ночью +3-8°C, днем ​​+11-16°C, а кое-где и до +19°C.

Добавим, что городские власти призывают участников дорожного движения проявлять повышенное внимание, ведь безопасное поведение предотвращает аварии.

Пешеходам советуют переходить дорогу только в отведенных местах на зеленый сигнал светофора, не отвлекаться на гаджеты, использовать световозвращающие элементы в темноте или тумане и делать себя максимально заметными для других.

