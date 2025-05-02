Сооружение возвели в 1845 году как родовую усадьбу генерала Ивана Дубицкого, участника Крымской войны. Имение, выполненное в стиле классицизма, отличалось симметричностью, колоннами, арочными окнами и украшенным фасадом. В 1937 году здание национализировали, а после Второй мировой войны в его помещениях работали школа и административные учреждения.

В 2010 году во время приватизации имение передали в частную собственность с условиями ухода и реставрации. Однако как выяснили прокуроры, новый владелец не выполнял обязательства. Здание приходило в упадок в результате погодных условий и вандализма.

По иску прокуратуры Хозяйственный суд 3 февраля 2025 года расторг договор купли-продажи и обязал вернуть объект общей площадью более 2300 кв. м в собственность громады. 6 марта 2025 года стороны подписали акт приема-передачи между Выгодянским сельским советом и ответчиком.

Кроме архитектурной ценности, имение связано с именем Сергея Панкеева — «Человека-Волка», пациента Зигмунда Фрейда. По местным преданиям, Панкеев считал имение родовым наследием и бывал в Васильевке. Изоляционная комната в подземелье здания, по словам жителей, стала основой для легенд о «Логове Волка».