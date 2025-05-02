Прогноз погоды в Одессе на 3 мая
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 8-10°C, днем 16-18°C.
Температура морской воды 11-12°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 3 мая
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 5-10°C, днем 21-26°C, в прибрежной зоне 16-18°C.
На автодорогах области видимость хорошая.
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