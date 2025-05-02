Сакури. Фото – Олексій Овчиннікв
Сакури. Фото – Олексій Овчиннікв

Прогноз погоды в Одессе на 3 мая

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Переменная облачность. Без осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-10°C, днем 16-18°C.

Температура морской воды 11-12°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 3 мая

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10°C, днем 21-26°C, в прибрежной зоне 16-18°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

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