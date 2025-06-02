Во время реставрационных работ мастера тщательно очистили деревянные поверхности от многочисленных наслоений краски. Также была восстановлена конструкция дверей и резные элементы. На свое место вернули оригинальную латунную фурнитуру. В мастерской отметили, что целью было восстановить двери таким образом, чтобы они «снова заговорили на языке своего времени — языке точной работы и уважения к деталям».

Восстановленные двери принадлежат памятнику архитектуры, расположенному на улице Софиевской, 9 — дома А. П. Руссова. Это здание было возведено в 1899-1901 годах по проекту архитекторов Чернигова и Пионтковского. Мастера подчеркивают, что фасад дома Руссова является одним из самых узнаваемых в Одессе.

Общественная организация также обратилась к неравнодушным с призывом присоединиться донатами к поддержке проекта по реставрации старинных дверей в историческом центре Одессы.

Для этого можно осуществить перевод на счет ОО «ТЫСЯЧИ ДВЕРЕЙ»

Код получателя: 42975169,

Счет: UA723510050000026002878948982

Назначение платежа: «Добровольное пожертвование на осуществление уставной деятельности».

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