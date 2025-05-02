В системе публичных закупок Prozorro появилась информация о тендере, объявленном академией. Речь идет о капитальном ремонте общежития по адресу: Одесса, ул. Старопортофранковская, 71Б.

В рамках проекта предусмотрено проведение комплекса энергосберегающих мероприятий. Кроме того, планируется ремонт и обустройство подвальных и цокольных помещений, которые должны служить укрытием для населения.

Ожидаемая стоимость работ составляет 11,6 миллиона гривен. Прием тендерных заявок продлится до 14 мая 2025 года, а проведение аукциона запланировано на 15 мая.

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