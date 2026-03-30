Ключевые моменты:
- Облачно с умеренным дождем, северо-западный ветер 7-12 м/с.
- Для водителей: Видимость на дорогах 2-4 км во время дождя.
Погода в Одессе
Завтра, 31 марта, в Одессе будет облачно с умеренным дождем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, создавая прохладную атмосферу. Ночью температура будет держаться на уровне 8-10°С, а днем поднимется до 11-13°С.
Погода в Одесской области
В Одесской области ситуация подобная – облачно, умеренный дождь и тот же северо-западный ветер 7-12 м/с. Ночные отметки будут колебаться от 5 до 10°С тепла, днем – 11-16°С. Водителям следует быть внимательными: на автодорогах области во время осадков видимость местами ухудшится до 2-4 км.
Читайте также: Одесский зоопарк в центре конфликта: животных вывезут, а землю застроят?
Спросить AI: