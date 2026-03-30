Ключевые моменты:

Облачно с умеренным дождем, северо-западный ветер 7-12 м/с.

Для водителей: Видимость на дорогах 2-4 км во время дождя.

Погода в Одессе

Завтра, 31 марта, в Одессе будет облачно с умеренным дождем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, создавая прохладную атмосферу. Ночью температура будет держаться на уровне 8-10°С, а днем ​​поднимется до 11-13°С.

Погода в Одесской области

В Одесской области ситуация подобная – облачно, умеренный дождь и тот же северо-западный ветер 7-12 м/с. Ночные отметки будут колебаться от 5 до 10°С тепла, днем ​​– 11-16°С. Водителям следует быть внимательными: на автодорогах области во время осадков видимость местами ухудшится до 2-4 км.

