Ключевые моменты:

23 октября 2025 года прогнозируется влияние слабых и умеренных магнитных бурь, вызванных вспышкой на Солнце.

Уровень активности — К-индекс 2–4, это означает, что возможны незначительные сбои в связи и легкое недомогание у метеозависимых людей.

Врачебные рекомендации — соблюдать спокойствие, избегать стресса, правильно питаться и больше отдыхать.

Магнитные бури 23 октября: прогноз

Согласно данным международных центров наблюдения за космической погодой, в среду, 23 октября, Земля может попасть под влияние слабых и умеренных магнитных бурь. Американский Центр космической погоды NOAA прогнозирует кратковременные геомагнитные колебания уровня G1–G2, что соответствует К-индексу от 2 до 4. Такой уровень магнитной активности пока считается безопасным, но у чувствительных к погоде людей могут наблюдаться головные боли, слабость и скачки давления.

Причиной всплеска стала солнечная активность — корональный выброс массы, зафиксированный несколькими днями ранее. Он движется в сторону Земли и может повлиять на магнитное поле планеты.

Магнитные бури делятся по их мощности: от К-индекса 1 до К-индекса 4 — это умеренные и малозаметные бури, а все бури от К-индекса 5 — это мощные бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека. Они могут вызвать ухудшение самочувствия, обострение хронических болезней, а также влиять на работу спутников, радиочастот, источников связи.

Как пережить магнитную бурю: советы врачей

Медики советуют метеозависимым людям в такие дни быть особенно внимательными к своему здоровью. Рекомендуется:

Высыпаться и соблюдать режим дня;

Избегать физического и эмоционального перенапряжения;

Правильно питаться, исключив жирную пищу и алкоголь;

Пить больше воды, травяные чаи;

Больше гулять на свежем воздухе, избегать духоты;

Принимать лекарства строго по назначению врача.

Читайте также: Улицы Одессы стали багряного цвета: что вызвало это чудо