Ключевые моменты:
- 23 октября 2025 года прогнозируется влияние слабых и умеренных магнитных бурь, вызванных вспышкой на Солнце.
- Уровень активности — К-индекс 2–4, это означает, что возможны незначительные сбои в связи и легкое недомогание у метеозависимых людей.
- Врачебные рекомендации — соблюдать спокойствие, избегать стресса, правильно питаться и больше отдыхать.
Магнитные бури 23 октября: прогноз
Согласно данным международных центров наблюдения за космической погодой, в среду, 23 октября, Земля может попасть под влияние слабых и умеренных магнитных бурь. Американский Центр космической погоды NOAA прогнозирует кратковременные геомагнитные колебания уровня G1–G2, что соответствует К-индексу от 2 до 4. Такой уровень магнитной активности пока считается безопасным, но у чувствительных к погоде людей могут наблюдаться головные боли, слабость и скачки давления.
Причиной всплеска стала солнечная активность — корональный выброс массы, зафиксированный несколькими днями ранее. Он движется в сторону Земли и может повлиять на магнитное поле планеты.
Магнитные бури делятся по их мощности: от К-индекса 1 до К-индекса 4 — это умеренные и малозаметные бури, а все бури от К-индекса 5 — это мощные бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека. Они могут вызвать ухудшение самочувствия, обострение хронических болезней, а также влиять на работу спутников, радиочастот, источников связи.
Выбор редакции: Осенним каникулам в Одессе – быть! Школам вернули неделю отдыха после реакции родителей
Как пережить магнитную бурю: советы врачей
Медики советуют метеозависимым людям в такие дни быть особенно внимательными к своему здоровью. Рекомендуется:
- Высыпаться и соблюдать режим дня;
- Избегать физического и эмоционального перенапряжения;
- Правильно питаться, исключив жирную пищу и алкоголь;
- Пить больше воды, травяные чаи;
- Больше гулять на свежем воздухе, избегать духоты;
- Принимать лекарства строго по назначению врача.
Читайте также: Улицы Одессы стали багряного цвета: что вызвало это чудо