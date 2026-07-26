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Одесский юмор: сегодня в Одессе работают только волны, чайки и продавцы кукурузы
Доброе утро! В Одессе воскресенье — это когда все грандиозные планы официально откладываются ровно на один день. Потому что лето — штука короткая, море — рядом, а переживать из-за понедельника в воскресенье — совсем не по-одесски. Так что пусть сегодня будет побольше солнца, улыбок, кофе и отдыха. А всё остальное… таки успеется.
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