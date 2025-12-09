Какую премию «вручили» Трампу в мемах?

Как известно, Нобелевская премия мира, которую так жаждал наш «любимый» Трамп, в этом году «пролетела» мимо его. А вот лауреатом недавно учрежденной премии мира ФИФА президент США все же стал. А по версии сетевых остряков и творцов мемов с неиссякаемым креативом, это не единственная его почетная награда. Не верите? Убедитесь!

По итогам недавней встречи:

По итогам переговоров

Битва за активы:

Битва за активы РФ

А тут комментарии излишни:

Трамп верный пес

Но мы же, как-никак, о награде? А вот:

Премия Трампа

«Джентельмен удачи» нового уровня:

Мем про Трампа и премию

Смотрите, не перепутайте!

Трамп и фейк

