Что-то давненько мы не заглядывали к нашей давней знакомой Ларочке и ее мудрой свекрови. И напрасно! Ведь, судя по всему, невестка приготовила для своей второй мамы очередной кулинарный сюрприз… Отведаем?

– Лара, боже мой и де ты взялася на голову такого замечательного мальчика, как мой Изя? А? И де? Шо ты робишь? Шо? У тибя ж в голове… Винегрет.

– Да, мама, я вас тоже люблю.

– Не… Не винегрет. Винегрет всё-таки полезный продукт… Ромашки с лютиками. Вот.

– Ну, а чо… Ромашки хорошие цветы, на них можно гадать «любит – не любит».

– Шо гадать, када поезд ушел. Бедный мальчик, бедный Изя. Шо ты делаешь? Лара! Это шо?

– Мама, это блинчики.

– Почему они у тибя всё в дырках?

– Это по рецепту. Это кружевные блинчики.

– У нормальной женщины, кружевное может быть тока нижнее бельё. А блинчики должны быть нормальные, шобы можно было в них завернуть фарш или красную икру. В твоих блинах жеж всё высыпется. Кошмар! Ложь мине на тарелку один, не… Давай два. Ну, …ммм…можно не вмерти. А это шо? Варенье? Какое?.. Какое-какое? Арбузное? Ужас. Лара, ты извращенка… Положь две ложки… Столовые. Как мой сын с тобой живёт? Ну и шо это? Я на сухую ем пятый блин.

– Вы кушаете не пятый, а седьмой, но кто вам считает…

– Я кушаю пятый. Первые два не считаются – это была проба. Лара… На-су-ху-ю.

– Мама, а давление?

– А ну его на фиг.

– По бокальчику красного?

– Здрасьте… Красного-синего-зелёного… Под блины с красной икрой, у вас же для мамы нету черной икры… Тока водка.

– А печень?

– А мы её Боржомчиком обрадуем. Лара, это песня, а не блины. Беру свои слова про винегрет обратно.

– А про лютики?

– Про лютики… Не беру. Должно же быть в твоей голове шо то красивенькое, если тама нету мозгов.

– За здоровье!

– Отличный тост. А Изе блинчиков хватит?

– Хватит. Я много сделала.

– Вот никакой экономии.

– Так я ж знала, шо вы приедете на запах… И с собой домой возьмёте коробочку.

– Вот па-ра-зитка. И за шо мой сын в тебя такой влюбленный. Кошмар!

А еще вы можете узнать: