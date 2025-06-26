В Одессе семейные споры о вкусах – это отдельное искусство. Особенно когда разговор идет о традиционных закусках, таких как форшмак и селедочное масло. И сегодня мы снова заглянем в дом наших старых знакомых Лары и ее мудрой свекрови. И, кажется, она снова имеет что сказать своей не умудренной опытом невестке?..

– Мама, а вот шо вкуснее – форшмак или селедочное масло?

– Ойц, вкуснее телятина по-царски.

– Мама, не начинайте.

– Ну шо, шо… А кудой тибе надо?

– Та у нас на работе стали наши сороки спорить шо вкуснее. Хочу утереть им носы.

– Утереть им носы помогут бутерброды с красной икрой, А лучше – с черной. Тада у них проглотится язык и они затихнут надолго.

– Если я принесу бутерброды с икрой, тада затихну я, потому что миня или заклюют или уволят.

– Боже, как у вас все сложно… Ладно, слухай сюдой: если большая компания, а у тибя одна селедка, то делай форшмак. Если у тибя, все равно, одна селедка, но компания скромная, то делай селедочное масло.

– А по вкусу, шо вкуснее?

– А по вкусу, зависит не от тебя, а от селедки. Если сильно соленая, то делай форшмак, хотя можно вымочить в молоке, а если не сильно соленая, то масло.

– Вот называется, шо спросила совета. Опять решать самой.

– Лара, мясорубку все равно мыть от селедки. Тока от форшмака она будет не такая селедочная.

– Почему?

– Потому что после селедки прокручивают лучок, яблочко. А некоторые умные хозяйки селедку мелко режут ножиком, как на шубу.

– Ну и шо мине теперь готовить?

– Лара, а селедку ты купила?

– Нет еще.

– Так вот, начни с селедки. Када ты ее купишь и посмотришь ей в глаза, влюбишься от неимоверной красоты, то почистишь, порежешь на селедочницу, покрошить лучок маринованный, резанный полукольцами, польешь масличком, которое жареная сэмочка… Еще раз посмотришь на эту прелесть, скрутишь фигу всем свои сорокам, которые на работе… Позовешь миня в гости… А в это время твой Монечка сварить картошечку в мундирчиках… Ммм… А я принесу соленых огурчиков и заныканую чекушечку вишневой наливочки…

– Мама! Вот вы опять… Я пошла в магазин… За селедочкой. Ставьте варить свою картошечку.

– Лара! Не забудь… Пошлешь дурака за одной, он одну и принесет.

Марина ГАРНИК