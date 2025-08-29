Ключевые моменты

29 августа геомагнитное поле остается спокойным — магнитных бурь не ожидается.

Согласно актуальному прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в пятницу, 29 августа, Уровень геомагнитной активности ожидается спокойный — K-индекс в пределах 2–3, что соответствует нормальному магнитному фону.

Для метеозависимых это значит спокойный день без существенного влияния на самочувствие и технику.

Магнитные бури возникают в результате мощных вспышек на Солнце. В момент коронального выброса в пространство вырываются заряженные частицы – электроны и протоны, которые при приближении к Земле влияют на магнитосферу планеты. В зависимости от интенсивности бури влияние может быть незначительным или серьезным – вплоть до нарушения работы спутников, мобильной связи, GPS и навигации.

В дни повышенной геомагнитной активности многие люди жалуются на головную боль, слабость, нарушение сна, подавленность или наоборот – тревожность. Особенно это касается людей с хроническими сердечно-сосудистыми болезнями, гипертоников, а также пожилых людей.