«Одесская жизнь» в Америке и закрытие поликлиник: главные новости Одессы за 5 ноября

В пятницу, 5 ноября 2021 года, “Одесская жизнь” рассказывала о таких важных и интересных событиях в городе и области.

Начали мы день с фотографий «Дома с плющем». Про это здание говорят: на него смотришь, замерев от восхищения

Городские власти сообщили, что из-за реформирования системы здравоохранения в Одессе в городе станет на 6 поликлиник меньше

Мы продолжили серию публикаций о поездке наших сотрудников в Америку: США глазами журналистов “Одесской жизни”. Сцена №2: американская еда

Также мы знакомили читателей, что делать, если прорвало трубу отопления или батареи не греют?

На Таирова решили возродить Скейт-парк-“заброшку”

А на Черемушках забил забил “самый высокий фонтан“, но одесситам он совсем не понравился

Мы рассказали, как работает пункт приема крупногабаритного мусора на Деволановском спуске

А также о том, что представляет собой украинская вакцина от коронавируса

Посмотрели, как обстоят дела с ремонтом «Канавы»: Одесский Деволановский спуск — ремонт Канавы подобрался к Еврейской

И в самом конце дня рассказали о хорошем поступке одесских патрульных: Одесские патрульные сняли с крыши мужчину, который хотел покончить с собой