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Красота по-одесски: «дом с плющом» в Щепном переулке (фото)

Красота по-одесски: «дом с плющом» в Щепном переулке (фото)

В Одессе есть много домов, увитых (в основном это флигели и окна в старых двориках) плющом и диким виноградом. Но этот… Как в свое время сказала об этом доме одесский краевед и гид Анна Куприй, «на него смотришь, замерев от восхищения». Осенью он еще более прекрасен.

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«Одесская жизнь» рассказывала об этой красоте летом 2019 года. Дом находится в Щепном переулке, 4, но любоваться им в полной мере можно с улицы Дегтярной. Заодно и во двор через ажур ворот заглянуть.

Летом – одна картинка, ну а сейчас дом так увит красотой «багреца и золота», что, кажется, попал в какую-то феерию, в кадр из фильма-сказки.

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Да, все любуются. У нас тут постоянное нашествие то художников, то фотографов,

– сказал мне житель этого дома, увидев, что я стараюсь запечатлеть эту красоту.

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И – словно вишенка на торте – сохранилась над воротами старая ваза, тоже в «следах» плюща, и стены словно разрисованы плющевыми ветвями, а желтые и красные листья легонько взлетают над домом, парят, придавая еще больше живости этой необычной картинке.

А на заднем плане виднеется стена, которая представляет собой огромный сплошной ковер с «вырезанными» в нем окнами. Два года назад мы увидели этот ковер в зеленых тонах. Сейчас совсем другие краски – и по-прежнему нельзя оторвать взгляд.

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Год его первоначальной постройки точно не известен. Стоял здесь в конце позапрошлого столетия одноэтажный домик, потом его перестроили и выделили место под склад стройматериалов. Звался он домом Смирновой.

В конце 1940-х-начале 1950-х годов дом был восстановлен и выглядел уже совсем по-новому.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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