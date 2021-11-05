Одесский Деволановский спуск: ремонт Канавы подобрался к Еврейской

В Одессе продолжается капитальный ремонт знаменитой Канавы, то есть, Деволановского спуска. И, кстати, проводящиеся работы уже отмечены ближе к улице Еврейской.

Протянувшийся от Карантинного спуска до Еврейской, одесский Деволановский спуск на сегодняшний день уже не представляет из себя «непроходимые раскопы».

Дорожное покрытие снято практически везде (кроме конца спуска ближе к улице Еврейской), но пройти по спуску можно вполне спокойно. Кстати, и авто здесь тоже проезжают.

Строители успели заменить магистральный водопровод с обустройством колодцев. На участке ближе к Таможенной площади идет обновление (реабилитация) коллекторов.

Напомним, ремонт Канавы предполагает и перекладку газовых сетей под Деволановским спуском.

Ну а до нового дорожного и тротуарного покрытия, установки нового наружного освещения еще далеко. Сроки окончания ремонта называются все те же — конец будущего года.

Ну а что же с руинами, которыми так известная наша Канава? Руины — на месте. По-прежнему «живописны»…

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как мощный ливень в конце июля внес «коррективы» в проходящий на Деволановском спуске ремонт.

Напомним, что начать капитальный ремонт Канавы не давали развалины на Деволановском спуске.

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Как вам идея: одесская Канава может стать улицей Красных фонарей?

Фото Марии Котовой