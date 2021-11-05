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Одесский Деволановский спуск: ремонт Канавы подобрался к Еврейской

Одесский Деволановский спуск: ремонт Канавы подобрался к Еврейской

В Одессе продолжается капитальный ремонт знаменитой Канавы, то есть, Деволановского спуска. И, кстати, проводящиеся работы уже отмечены ближе к улице Еврейской.

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Протянувшийся от Карантинного спуска до Еврейской, одесский Деволановский спуск на сегодняшний день уже не представляет из себя «непроходимые раскопы».

ремонт Деволановского спуска
ремонт Деволановского спуска
ремонт Деволановского спуска
ремонт Деволановского спуска
ремонт Деволановского спуска
ремонт Деволановского спуска
ремонт Деволановского спуска
ремонт Деволановского спуска
ремонт Деволановского спуска
ремонт Деволановского спуска
ремонт Деволановского спуска
ремонт Деволановского спуска
ремонт Деволановского спуска
ремонт Деволановского спуска
ремонт Деволановского спуска
ремонт Деволановского спуска
ремонт Деволановского спуска
ремонт Деволановского спуска
ремонт Деволановского спуска
ремонт Деволановского спуска
ремонт Деволановского спуска

Дорожное покрытие снято практически везде (кроме конца спуска ближе к улице Еврейской), но пройти по спуску можно вполне спокойно. Кстати, и авто здесь тоже проезжают.

Строители успели заменить магистральный водопровод с обустройством колодцев. На участке ближе к Таможенной площади идет обновление (реабилитация) коллекторов.

ремонт Деволановского спуска
ремонт Деволановского спуска
ремонт Деволановского спуска
ремонт Деволановского спуска
ремонт Деволановского спуска
ремонт Деволановского спуска
ремонт Деволановского спуска

Напомним, ремонт Канавы предполагает и перекладку газовых сетей под Деволановским спуском.

Ну а до нового дорожного и тротуарного покрытия, установки нового наружного освещения еще далеко. Сроки окончания ремонта называются все те же — конец будущего года.

Ну а что же с руинами, которыми так известная наша Канава? Руины — на месте. По-прежнему «живописны»…

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как мощный ливень в конце июля внес «коррективы» в проходящий на Деволановском спуске ремонт.

Напомним, что начать капитальный ремонт Канавы не давали развалины на Деволановском спуске.

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Фото Марии Котовой

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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