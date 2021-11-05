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Прорвало трубу отопления или батареи не греют? Отвечаем на популярные вопросы

Прорвало трубу отопления или батареи не греют? Отвечаем на популярные вопросы

Начало отопительного сезона может принести с собой неприятности. Но если предупрежден, значит вооружен. Сохраняйте материал в закладки: пусть будет под рукой в случае чего.

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«Одесская жизнь» отвечает на самые популярные вопросы своих читателей.

Что делать, если течет батарея отопления?

Самое главное — не паниковать. В Одессе работает бесплатная «Скорая коммунальная помощь». Вызвать бригаду аварийщиков вы можете по телефону 15-01.

Подставьте под течь емкость, чтобы не затопить соседей. Если перед радиатором установлен вентиль, то его лучше перекрыть, до приезда сантехников.

Но бывает так, что вода разбрызгивается в разные стороны. В этом случае можно обмотать место протечки полотенцем или «укутать» одеялом. Вода впитается в ткань и уже по ней будет стекать в то место, где вы подставите таз, ведро или пустую пластиковую баклажку.

Более подробно о том, что еще можно сделать в критической ситуации и какие бывают осложнения с отоплением, читайте в нашем материале: Проблемы с отоплением — пошаговое решение сложных ситуаций.

Что делать, если течет батарея отопления?

А если прорвало отопление в квартире, где никто не живет? У кого есть право вскрыть дверь?

Попасть в чужую квартиру можно только по решению суда. Конституция гарантирует людям неприкосновенность жилья и любого другого имущества.

В исключительных случаях, когда нужно спасать людей или имущество, допускается проникновение в квартиру без санкции суда. Пожарные могут выбить двери, чтобы потушить огонь, а полицейские могут войти в квартиру, если туда забежал подозреваемый в совершении преступления. Что касается работников ЖКС или специалистов «Скорой коммунальной помощи», то для них нет исключений.

Более подробно о правилах пользования помещениями и об ответственности собственников за аварийные ситуации, читайте в материале: Кто может вскрыть нежилую квартиру в случае необходимости.

Отопление дали, но батареи еле теплые. Какая должна быть температура?

По правилам, измеряют не температуру батарей, а температуру воздуха в квартире. Норматив тепла отличается, в зависимости от расположения помещения:

  • жилая комната +18°С
  • жилая угловая комната +20°С

Какая должна быть температура батарей?

Измерения нужно делать не в центре комнаты, а ближе к внутренней стене на высоте 1,5 метра от пола. Причем от наружной стены (там где окно и батарея) должно быть не меньше метра. Если температура не соответствует нормативу, тогда стоит заявить об этом в теплоснабжающую организацию.

Более подробно о том, куда именно обращаться и как сделать перерасчет в платежке, читайте в нашем материале — Отопление: как не платить за то, чего нет?

Фото: Freepik

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Редакция ПРОФИЛЬ

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