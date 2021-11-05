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Одесский пункт приема крупногабаритного мусора: как это работает на Деволановском спуске

Одесский пункт приема крупногабаритного мусора: как это работает на Деволановском спуске

Департамент городского хозяйства Одесского горсовета недавно сообщил об открытии еще двух пунктов приема крупногабаритного мусора — на улице Зои Космодемьянской, 7 и Деволановском спуске, 7.

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На одесском Деволановском заработал пункт по приему крупного мусора, но…

  • сбор крупногабаритного мусора

Корреспондент «Одесской жизни» побывала на Деволановском спуске, чтобы изучить, как это происходит на деле.

Первое что услышала из уст немногочисленных прохожих на нашей Клоаке:

— Нашли время открывать здесь мусорник. Его тут и так всегда выше крыши, а сейчас еще и ремонт идет…

Пункт и в самом деле открыт: новые ворота распахнуты, табличка вещает, что место — исключительно для мусора крупных габаритов.

  • сбор крупногабаритного мусора

Новшество открыто на месте очередной развалюхи, внутри пустовато: никто, вероятно, не дошел или не доехал до этого места со своим мусором.

Зато в нескольких десятках метров на спуске мы обнаружили часть старого дивана, который явно до нового приемного мусорного пункта не донесли.

Для чего создаются в Одесе пункты приема крупногабаритного мусора ?

Напомним, подобные пункты созданы для того, чтобы привозить в них ненужную мебель, бытовую технику и старое имущество, которое обычно выбрасывают в мусорные контейнеры или устанавливают рядом с ними.

Создаются эти пункты для того, чтобы не устраивать стихийные свалки.

  • сбор крупногабаритного мусора

Где в Одессе можно выбросить крупногабаритный мусор?

В городе работают уже десять таких площадок. Кроме перечисленных новых они находятся по адресам:

  • Варненская, 27а;
  • Инглези, 7б;
  • Крайний переулок, 1а;
  • Первый Полевой переулок, 1;
  • Героев обороны Одессы, 78;
  • проспекте Небесной Сотни, 4;
  • Героев Крут, 3;
  • 6-й Бассейный переулок, 8;

Пункты работают по будним дням с 8:00 до 17:00.

  • сбор крупногабаритного мусора

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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