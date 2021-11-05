Одесский пункт приема крупногабаритного мусора: как это работает на Деволановском спуске

Департамент городского хозяйства Одесского горсовета недавно сообщил об открытии еще двух пунктов приема крупногабаритного мусора — на улице Зои Космодемьянской, 7 и Деволановском спуске, 7.

На одесском Деволановском заработал пункт по приему крупного мусора, но…

Корреспондент «Одесской жизни» побывала на Деволановском спуске, чтобы изучить, как это происходит на деле.

Первое что услышала из уст немногочисленных прохожих на нашей Клоаке:

— Нашли время открывать здесь мусорник. Его тут и так всегда выше крыши, а сейчас еще и ремонт идет…

Пункт и в самом деле открыт: новые ворота распахнуты, табличка вещает, что место — исключительно для мусора крупных габаритов.

Новшество открыто на месте очередной развалюхи, внутри пустовато: никто, вероятно, не дошел или не доехал до этого места со своим мусором.

Зато в нескольких десятках метров на спуске мы обнаружили часть старого дивана, который явно до нового приемного мусорного пункта не донесли.

Для чего создаются в Одесе пункты приема крупногабаритного мусора ?

Напомним, подобные пункты созданы для того, чтобы привозить в них ненужную мебель, бытовую технику и старое имущество, которое обычно выбрасывают в мусорные контейнеры или устанавливают рядом с ними.

Создаются эти пункты для того, чтобы не устраивать стихийные свалки.

Где в Одессе можно выбросить крупногабаритный мусор?

В городе работают уже десять таких площадок. Кроме перечисленных новых они находятся по адресам:

Варненская, 27а;

Инглези, 7б;

Крайний переулок, 1а;

Первый Полевой переулок, 1;

Героев обороны Одессы, 78;

проспекте Небесной Сотни, 4;

Героев Крут, 3;

6-й Бассейный переулок, 8;

Пункты работают по будним дням с 8:00 до 17:00.

Фото Марии Котовой