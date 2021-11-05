Украинская вакцина от коронавируса: что о ней известно и когда ждать?

Вакцину против коронавируса Львовского института биологии клеток начали тестировать в Польше. Ученые уверены, что она должна быть эффективной.

Давайте разберемся, на каком этапе находится разработка вакцины и возможно ли массовое производство в случае успеха.

Если вакцину тестируют, значит разработка завершена?

Этот этап называется нулевая фаза. Когда базовые лабораторные исследования заканчиваются, то переходят к тестированию вакцины на животных. В данном случае украинскую вакцину проверяют на мышах. Это займет 2-3 недели: исследователи будут наблюдать за тем, способна ли иммунная система мышей «запоминать» информацию о вирусе, и какая реакция на повторное введение вакцины.

Далее эксперимент продолжат на мышах, которые заражены коронавирусом. Возможно, что успеют завершить тестирование до конца года.

Только после тестирования вакцины на животных, можно переходить к первой фазе клинических исследований на людях. Всего клинических фаз три, плюс четвертая фаза, на которой выявляют побочные эффекты и последствия от вакцины в долгосрочной перспективе.

Значит уже в следующем году украинскую вакцину могут тестировать на людях?

Этого не произойдет. После исследования на животных проект завершится. Руководитель Львовского института биологии клеток Андрей Сибирный сомневается, что Украина доведет до конца разработку вакцины. Это очень дорого и нет технологий. К тому же, получить международный сертификат крайне сложно: например, Китай до сих пор не может этого сделать.

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Институт получил 10 млн гривен на разработку вакцины от коронавируса. Это грантовый проект, который поддержали в Национальном фонде исследований. Дальнейшее финансирование не предусмотрено.

Если говорить о стоимости разработке вакцины, то суммы исчисляются сотнями миллионов долларов, подчеркивает доктор фармацевтических наук Константин Косяченко. По его словам, он не видел государственных программ, которые бы предусматривали такие колоссальные деньги. Если конечно не найдется частный инвестор и не профинансирует разработку.

Если денег мало, то почему вакцину тестируют за границей, на польских мышах?

Как ни парадоксально — потому что это дешевле. В Украине нет ни одной лаборатории, которая может размножать коронавирус, а у поляков есть. Раньше мышей с коронавирусом закупали в США: стоимость одной 180 евро. Для экспериментов их нужно десятки.

Украинская вакцина чем-то отличается от других?

Это так называемая белковая вакцина. Она содержит белок «шипа» коронавируса. Львовские ученые выращивают этот белок на специальных дрожжах. Во всем мире обычно используют клетки животных или насекомых для этой цели — но это дороже и сложнее, говорит научная сотрудница института биологии клеток Марта Семкив. А дрожжи можно засеивать и они очень быстро растут, в этом их плюс.

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Пока в Польше проходят исследования на мышах, львовские ученые подали еще одну научную работу на грантовый проект. Хотят разработать вакцину против COVID-19 в виде спрея или таблеток. В ее основе все тот же белок с частичками «шипов» коронавируса, выращенный на дрожжах.

Несмотря на то, что до массового изготовления таблетки скорее всего не дойдут, ученые продолжают работать в этом направлении. По словам доктора биологических наук Константина Дмитрука, нужно развивать в стране собственную иммунологическую и биологическую независимость. Пока же компоненты и субстанцию приходится закупать за границей.

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