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Скейт-парк-“заброшку” на Таирова решили возродить – планы мэрии грандиозны (фото)

Скейт-парк-“заброшку” на Таирова решили возродить – планы мэрии грандиозны (фото)

В мэрии Одессы решили таки “взяться” за территорию давно заброшенного скейт-парка на проспекте Небесной Сотни (бывш. Маршала Жукова) в микрорайоне Таирова. Здесь хотят обустроить не только “многофункциональный скейт-парк”, но и ледовый каток впридачу.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Был скейт-парк – стала “заброшка”

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В мэрии напомнили, что в 2020 году исполком горсовета передал площадку на проспекте Небесной Сотни на баланс коммунального предприятия “Стадион “Спартак”. Здесь с начала 2000-х годов находился скейт-парк. Однако данный объект уже давно пребывал в статусе “заброшки”, заходить на которую не рисковали ни скейтеры, ни роллеры, ни прочие экстремалы.

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Но недавно что-то изменилось, и на площадке начались строительные работы, и очень скоро выросла конструкция, подозрительно напоминающая МАФ.

скейт-парк на Таирова2

МАФ или ледовый каток?

Как пояснили в горсовете, эти работы проводятся по распоряжению городского головы: данную локацию надумали благоустроить и оборудовать.

“За внебюджетные средства коммунальным предприятием начат ремонт площадки, где в зимнее время будет располагаться открытый ледовый каток. Открытие планируется к новогодним праздникам. В настоящее время проводится благоустройство территории, уже установлены помещения для обслуживания спортивного объекта, хранения оборудования и инвентаря”,

– отчитались в мэрии.

При этом местные жители опасаются (о чем писали в соцсетях), что проводимые работы не очень-то напоминают благоустройство скейт-парка. Но, как оказалось, это вовсе никакой не МАФ строится, а помещения для будущего катка.

скейт-парк на Таирова3

Что ж, будем надеяться, что так оно и есть, и уже этой зимой здесь можно будет провести время с удовольствием.

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Что еще хотят открыть на территории одесского скейт-парка?

Но не катком единым: по планам городских властей, весной на этой локации будут открыты “роллердром, площадки для воркаута и экстремальных видов спорта – паркура, велотриала, роликов, самокатов и скейтов”.

скейт-парк на Таирова4

“Новая спортивная площадка в спальном районе ж/м “Таирова” станет местом проведения интересных семейных и спортивных праздников, новогодних ёлок и любительских соревнований на льду”,

– заявляют в мэрии.

Также сообщается, что “во время работы спортивного объекта лицам социально незащищенных категорий будут предоставляться бесплатные билеты, а школьникам – скидки”.

скейт-парк на Таирова, схема

Схема будущего скейт-комплекса

Что ж, стоит признать, что планы весьма грандиозны. Да и спортивный объект такого рода как микрорайону, так и городу в целом, весьма бы не помешал. А уж будут ли эти планы воплощены в жизнь, то тут уж, как говорится, поживем-увидим…

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Фото пресс-службы Одесского горсовета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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