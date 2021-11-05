Новости Одессы и Одесской области

В Одессе станет на 6 поликлиник меньше

В Одессе станет на 6 поликлиник меньше

Депутаты Одесского городского совета приняли решение о закрытии пяти Центров первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП). Это решение должно вступить в силу с января 2022 года.

Подписаться

Так, в рамках медицинской реформы почти половину городских поликлиник соединят с другими медучреждениями.

Как реорганизуют одесские ЦПМСП

В частности:

  • ЦПМСП №10, что по ул. Житомирской, присоединят к ЦПМСП №16 на ул. Гайдара;
  • ЦПМСП №28 на пр. Добровольского присоединят к ЦПМСП №5 на ул. Заболотного;
  • студенческую поликлинику на ул. Семинарской и ЦПМСП №12 на ул. Пастера ликвидируют путем слияния с ЦПСМП №2 в Обсерваторном переулке;
  • ЦПМСП № 7 (по ул. Атамана Чепиги) и №14 (по ул. Торговой) решено присоединить к ЦПСП №18 на ул. Героев обороны Одессы.

При этом в мэрии заверили, что амбулатории и семейные врачи останутся на своих местах – будут объединены только административные органы, сокращено число главврачей, бухгалтеров и прочих управленцев.

Ранее сообщалось, что в Одессе планируют сократить число ЦПМСП и вместо 12-ти оставить всего 6.

Реорганизовать сеть ЦПМСП планировалось еще на начальных этапах медреформы, но эти планы были отложены из-за пандемии.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить