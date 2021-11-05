В Одессе станет на 6 поликлиник меньше

Депутаты Одесского городского совета приняли решение о закрытии пяти Центров первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП). Это решение должно вступить в силу с января 2022 года.

Так, в рамках медицинской реформы почти половину городских поликлиник соединят с другими медучреждениями.

Как реорганизуют одесские ЦПМСП

В частности:

ЦПМСП №10, что по ул. Житомирской, присоединят к ЦПМСП №16 на ул. Гайдара;

ЦПМСП №28 на пр. Добровольского присоединят к ЦПМСП №5 на ул. Заболотного;

студенческую поликлинику на ул. Семинарской и ЦПМСП №12 на ул. Пастера ликвидируют путем слияния с ЦПСМП №2 в Обсерваторном переулке;

ЦПМСП № 7 (по ул. Атамана Чепиги) и №14 (по ул. Торговой) решено присоединить к ЦПСП №18 на ул. Героев обороны Одессы.

При этом в мэрии заверили, что амбулатории и семейные врачи останутся на своих местах – будут объединены только административные органы, сокращено число главврачей, бухгалтеров и прочих управленцев.

Ранее сообщалось, что в Одессе планируют сократить число ЦПМСП и вместо 12-ти оставить всего 6.

Реорганизовать сеть ЦПМСП планировалось еще на начальных этапах медреформы, но эти планы были отложены из-за пандемии.