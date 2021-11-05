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США глазами журналистов “Одесской жизни”. Сцена №2: американская еда

США глазами журналистов “Одесской жизни”. Сцена №2: американская еда

Журналистам “Одесской жизни” представилась возможность побывать в Соединенных Штатах Америки. Мы отправились на другой континент на стажировку в рамках “Украинской программы медиа партнерства”. Узнать об особенностях работы и перенять опыт коллег мы смогли в столице США — Вашингтоне, и небольшом городке в штате Вирджиния — Роаноке.

И, конечно, мы не могли не рассказать своим читателям о том, что нас удивило, впечатлило или даже разочаровало в США. Показываем реальную Америку глазами журналистов “Одесской жизни”.

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Американские коллеги прекрасно принимали нас: за несколько дней мы попробовали кухни разных стран мира: японскую, бразильскую, китайскую и, конечно, американскую. В Америке огромные порции, поэтому выходя каждый раз выходя из ресторанчика или кафе мы обещали, что больше никогда не будем есть. Обещания, правда, так и не сдержали, но несколько раз пропустили завтрак.

Если бы меня попросили описать американскую еду тремя словами, это было бы: колоритно, калорийно, кинематографично. Последнее звучит странно в отношении еды, но в некоторых местах ловишь себя на мысли, что уже была здесь, а потом понимаешь, что в голове всплыл кадр из американского кино. 

японский ресторан в роаноке

Ресторан японской кухни в Роаноке. Еду готовят прямо возле посетителей

Большие порции. Порции не просто большие, они огромные. Одной такой порцией вполне можно остаться сытой на весь день. Кстати, сделать это очень просто. В каждом ресторане в конце трапезы вам предложат коробочку — забрать с собой то, что вы не смогли съесть. Не стесняйтесь так и сделать, здесь это в порядке вещей. 

Огромные упаковки. Если вам захочется взять немного молока или небольшую пачку хлопьев для завтрака, придется побегать по магазину, чтобы отыскать такие варианты. И не факт, что ваши поиски увенчаются успехом. Здесь в ходу большие упаковки: канистрочка молока, большой пакет тертого сыра, огромная пачка шоколадных батончиков. Например, сыр одной известной марки продается в Украине упакованным по три штучки, а в Америке — по десять. 

Вода по умолчанию. Первое, что вам принесут в каждом кафе и ресторане это вода. Она будет в большом стакане и со льдом. Это абсолютно бесплатно и очень удобно. Кстати, воду из крана можно пить. Она не очень вкусная, но абсолютно безопасная. Кроме того, в общественных местах, например, в аэропорту и офисах часто можно встретить питьевые фонтанчики, где можно набрать воду в свою бутылку.

 

Кофе пьют большими порциями и большими чашками

Кофе ведерками. Если вы ожидаете наслаждаться хорошим кофе в Америке, нужно поискать места. Про эспрессо сразу забудьте, как и про привычные вам объемы американо — здесь даже самое маленькое будет напоминать ведерко. Стандартный вариант кофе в США — это фильтр кофе, именно его вам предложат в большинстве кафе. И да, ни в коем случае не берите его в Starbucks, там он ужасен. Starbucks хорош кофейными коктейлями.

Информативные упаковки. Упаковки здесь просто отличные. На них указана не только калорийность продукта, количество белков, жиров и углеводов, но и количество добавленного сахара и натрия — элементов, которые ВОЗ рекомендует контролировать в своем рационе. Поэтому если внимательно читать этикетки, это поможет компенсировать размер порций и огромные упаковки и не приехать из США с лишними килограммами.

Кафе со здоровыми завтраками

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Валя Чабанова ПРОФИЛЬ

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