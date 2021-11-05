В Одессе на Черемушках бил “самый высокий фонтан” (видео)

Сегодня днем, 5 ноября, на одесских Черемушках случился коммунальный инцидент: из-за прорыва трубы на пересечении улиц Академика Филатова и Ивана и Юрия Лип образовался гигантский фонтан. В соцсетях в шутку окрестили его “самым высоким в Одессе”.

Как пояснили в “Инфоксфодоканале”, новую “достопримечательность” ненадолго организовал району экскаватор, наткнувшийся на свищ (отверстие) в трубе.

Когда ремонтная бригада раскопала проблемный участок водопровода, чтобы найти скрытую течь, из-за давления вода вырвалась наружу и поднялась на высоту до 10 метров.

“Бесплатные душ и мойка машин Гайдара/Филатова; самый высокий фонтан Одессы запустили только что на Гайдара/Филатова по программе «Велике будівництво»; на Филатова сегодня ставили рекорд по высоте фонтана. Рекорд успешно побит”,

– пошутили по этому поводу в соцсетях одесситы.

В настоящее время течь уже устранили.

Фото: УСИ, видео: Думская