Новости Одессы и Одесской области

Одесские патрульные сняли с крыши мужчину, который хотел покончить с собой (видео)

Одесские патрульные сняли с крыши мужчину, который хотел покончить с собой (видео)
Подписаться

4 ноября около 22 часов в полицию обратился встревоженный заявитель и сообщил, что видит на крыше дома плачущего мужчину, который кричит и пытается прыгнуть вниз.

Видео случившегося опубликовала пресс-служба патрульной полиции в Одесской области.

В комментарии к записи сказано, что инспекторы роты ТОР Юрий Славутский, Владислав Яцуляк, Валерий Малышкин и Андрей Ткачук отправились на улицу Лунина, где произошло событие.

Читайте также: В Одесской области спасли пенсионерку, которая забралась на кондиционер и не могла вспомнить, как 

Прибыв на место, стражи порядка увидели мужчину в состоянии отчаяния. Он не шел на контакт и угрожал прыгнуть, если к нему кто-нибудь приблизится.

Инспекторы всячески пытались отвлечь мужчину с помощью разговоров. Как только тот потерял бдительность, Валерий Малышкин подбежал, схватил и начал оттягивать потенциального самоубийцу в безопасное место. Находившиеся рядом патрульные помогли коллеге.

Затем 23-летнего мужчину передали медикам, которые его госпитализировали.

В патрульной полиции также выразили благодарность неравнодушному гражданину за своевременный вызов полиции, и своим сотрудникам— за еще одну спасенную жизнь.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе спасли мужчину, пытавшегося свести счеты с жизнью после ссоры с любимой.

Был похожий случай и на улице академика Сахарова в Суворовском районе. Тогда патрульные также успели вовремя. Тогда Агрессивный мужчина стоял на подоконнике, держась за оконные решетки, бросал в прохожих камни, сыпал угрозы с проклятиями и грозился прыгнуть вниз. После уговоров потенциального самоубийцу все-таки сняли с подоконника и передали медикам.

Еще новости о суицидах в Одессе:

 

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить