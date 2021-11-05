Одесские патрульные сняли с крыши мужчину, который хотел покончить с собой (видео)

4 ноября около 22 часов в полицию обратился встревоженный заявитель и сообщил, что видит на крыше дома плачущего мужчину, который кричит и пытается прыгнуть вниз.

Видео случившегося опубликовала пресс-служба патрульной полиции в Одесской области.

В комментарии к записи сказано, что инспекторы роты ТОР Юрий Славутский, Владислав Яцуляк, Валерий Малышкин и Андрей Ткачук отправились на улицу Лунина, где произошло событие.

Прибыв на место, стражи порядка увидели мужчину в состоянии отчаяния. Он не шел на контакт и угрожал прыгнуть, если к нему кто-нибудь приблизится.

Инспекторы всячески пытались отвлечь мужчину с помощью разговоров. Как только тот потерял бдительность, Валерий Малышкин подбежал, схватил и начал оттягивать потенциального самоубийцу в безопасное место. Находившиеся рядом патрульные помогли коллеге.

Затем 23-летнего мужчину передали медикам, которые его госпитализировали.

В патрульной полиции также выразили благодарность неравнодушному гражданину за своевременный вызов полиции, и своим сотрудникам— за еще одну спасенную жизнь.



Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе спасли мужчину, пытавшегося свести счеты с жизнью после ссоры с любимой.

Был похожий случай и на улице академика Сахарова в Суворовском районе. Тогда патрульные также успели вовремя. Тогда Агрессивный мужчина стоял на подоконнике, держась за оконные решетки, бросал в прохожих камни, сыпал угрозы с проклятиями и грозился прыгнуть вниз. После уговоров потенциального самоубийцу все-таки сняли с подоконника и передали медикам.

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