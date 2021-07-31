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Одесситка Эллина Свитолина выиграла «на характере» олимпийскую бронзовую медаль

Одесситка Эллина Свитолина выиграла «на характере» олимпийскую бронзовую медаль

Первая ракетка Украины одесситка Элина Свитолина впервые в истории украинского тенниса завоевала на Олимпиаде в Токио бронзовую медаль. Эта медаль стала пятой в копилке сборной Украины, сообщает Национальный олимпийский комитет страны.

В борьбе за бронзу Элина Свитолина смогла обыграть представительницу Казахстана Елену Рыбакину. Борьбы была непростой: игра растянулась на четыре сета – 1:6, 7:6, 7:5, 7:4.

«Все было против Элины, даже качественная игра соперницы, впрочем, Свитолина, уступившая во втором сете с брейком, а в третьем – 0:3, смогла вырвать победу на характере», – рассказали в Федерации тенниса Украины.

Ранее Элина Свитолина установила национальный рекорд, выйдя в полуфинал в одиночном разряде на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Сейчас в копилке сборной Украины пять бронзовых медалей, но нет ни одной золотой и серебряной.

Фото с Facebook-страницы НОК Украины

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Редакция ПРОФИЛЬ

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