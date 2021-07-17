Известная теннисистка из Одессы стала женой французского спортсмена

Известная теннисистка, первая ракетка Украины, одесситка Элина Свитолина вышла замуж за французского спортсмена профессионального теннисиста Гаэля Монфиса. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Лучший день в моей жизни», – прокомментировала новобрачная.

Также Свитолину поздравили в Федерации тенниса Украины.

Церемония бракосочетания состоялась в пятницу, 16 июля, в городе Ньйоне, что в пригороде Женевы в швейцарской Ривьере. Красивые снимки с торжества пара опубликовала в своих соцсетях.

Также известно, что Свитолина взяла фамилию мужа – Монфис.

Свитолина и Монфис начали встречаться три года назад, после ее победы на Итоговом турнире WTA-2018. А в начале апреля этого года бойфренд спортсменки сделал ей предложение. Тогда же состоялась их помолвка.

Также отметим, что Свитолина и Монфис вошли в состав национальных сборных на Олимпийские игры в Токио. Теннисный турнир пройдет в Японии с 24 июля по 1 августа.

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Фото с Facebook-страниц Эллины Свитолиной и Юлиана Свитолина