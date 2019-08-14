Одесситка обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в США

Одесские теннисистки в Китае: вылет Свитолиной и победа Ястремской Одесские теннисистки выступают в турнире China Open с призовым фондом более 8 млн. долл., который проходит сейчас в Пекине. Элина Свитолина, которая недавно сменила тренера, проиграла на самом старте чемпионата. Как сообщает сайт БТУ, это поражение – самое низкорейтинговое для одесситки. Из первого круга турнира ее «выбила» сербская спортсменка Александра Крунич, которая занимает 63 строчку в ПОДРОБНЕЕ

Одесситка Даяна Ястремская прочно закрепилась в первой сотне лучших теннисисток мира Даяна Ястремская, самая юная теннисистка в первой сотне рейтинга WTA в 2018 году, поднялась еще на две ступени выше и теперь занимает 96 место в международном рейтинге. Об этом свидетельствуют обновленные данные Всемирной теннисной ассоциации, опубликованные на официальном сайте WTA 10 сентября. Отметим, недавно Ястремская сумела пройти в 1/4 турнира в Чикаго, уступив теннисистке из ПОДРОБНЕЕ

Две одесские теннисистки стартовали на престижном американском чемпионате (ФОТО, ВИДЕО) 27 августа две одесские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская стартовали в Открытом чемпионате США, который проходит сейчас в Нью-Йорке. Об этом сообщает сайт всемирной ассоциации женского тенниса WTA. 23-летняя Элина Свитолина (№7 в ретинге WTA) в трех сетах обыграла американку Сачию Викери (№ 78 в ретинге WTA). Счет 3:6, 6:1, 1:6 дал ей возможность ПОДРОБНЕЕ