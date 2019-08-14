Одесситка обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в США

Украинская теннисистка Даяна Ястремская успешно начала выступления на престижном турнире в американском городе Цинциннати.
Она обыграла бывшую первую ракетку мира Каролин Возняцки из Дании в первом круге турнира.
Украинка добыла победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.
What a point to end the match!@D_Yastremska defeats Wozniacki 6-4, 6-4#CincyTennis pic.twitter.com/Lqo2cuxZMC
— WTA (@WTA) August 13, 2019
Следующей соперницей Даяны Ястремской станет россиянка Светлана Кузнецова.
Ранее Даяна Ястремская повторила личный рекорд, поднявшись на 32-е место в рейтинге лучших теннисисток планеты.
Фото, видео: WTA
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