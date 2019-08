Одесситка обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в США

Она обыграла бывшую первую ракетку мира Каролин Возняцки из Дании в первом круге турнира.

Украинка добыла победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

What a point to end the match!@D_Yastremska defeats Wozniacki 6-4, 6-4#CincyTennis pic.twitter.com/Lqo2cuxZMC

— WTA (@WTA) August 13, 2019