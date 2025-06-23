Ключевые моменты:

Даяна Ястремская стала первой украинкой, которая вышла в финалы турниров WTA на всех типах покрытия;

Историческое достижение оформлено на турнире WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания);

Финал против американки завершился поражением украинской теннисистки.

Даяна Ястремская стала первой теннисисткой из нашей страны, которой удалось пробиться в финалы турниров WTA на всех типах покрытия — харде, грунте и траве. Это достижение она оформила на соревнованиях категории WTA 250, проходивших в британском Ноттингеме.

На пути к решающему матчу Ястремская поочередно обыграла сербскую спортсменку Ольгу Данилович, затем прошла хорватку Антонию Ружич, а после — уверенно справилась в двух сетах с финалисткой US Open 2021 канадкой Лейлой Фернандес. В полуфинале украинка также не отдала ни одного сета польке Магде Линетт.

Победа над Линетт стала для Ястремской знаковой — впервые в профессиональной карьере она вышла в финал на травяном корте. В финале турнира в Ноттингеме Даяна Ястремская встретилась с американкой Маккензи Кесслер.

Отмечается, что матч был приостановлен в первом сете при счете 2:4 из-за дождя. После возобновления игры Кесслер смогла завершить сет в свою пользу — 6:4.

Во второй партии американка вновь оказалась сильнее, победив украинку со счетом 7:5.

Даяна Ястремская — Маккензи Кесслер 4:6, 5:7.

Отметим, что для Ястремской это был первый в карьере финал уровня WTA на траве.

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