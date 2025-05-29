Об этом сообщили в Федерации тенниса Украины.

Элина Свитолина успела поиграть с Анной Бондарь лишь 12 минут, как матч остановился из-за дождя. На тот момент первая ракетка Украины вела в счете — 3:0.

После перерыва уже соперница взяла три гейма подряд. В дальнейшем все держали свои подачи, поэтому вышли на тай-брейк, на котором доминировала Элина — 7:6 (7:4).

Во второй партии Свитолиной пришлось отыгрываться с 0:2, но задача была выполнена (уже в третьем гейме она отобрала подачу соперницы), а затем и добыта окончательная победа — 7:5.

В следующем раунде Элину Свитолину будет ждать матч против американки Бернарды Пери.

Даяна Ястремская второй раз в карьере преодолела второй круг турнира «Ролан Гаррос» и стала третьей представительницей Украины, которая вышла в третий круг Ролан Гаррос.

Она нанесла поражение «нейтральной» россиянке Диане Шнайдер — 7:5.

В первом сете Даяна уступала — 0:4, однако смогла сравнять счет и вообще забрать три чужие подачи — 7:5.

Во второй партии уже Ястремская повела — 2:0, но не удержала преимущество. Затем состоялся еще один размен подачами, и наконец, в 12-м гейме, наша соотечественница сделала решающий брейк — 7:5.

В следующем раунде одесситка снова сыграет с россиянкой — Людмилой Самсоновой.

Ролан Гаррос — открытый чемпионат Франции по теннису — один из четырёх турниров Большого шлема, который проводится в Париже на кортах местного теннисного комплекса „Roland Garros“. Соревнования традиционно проводятся в течение двух недель в конце мая начале июня, начиная с 1891 года.











