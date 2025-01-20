В поединке 1/8 финала 30-летняя одесситка одолела в двух сетах «нейтральную» россиянку Веронику Кудерметову — 6:4, 6:1. При этом в первой партии Элина уступала — 1:4, но сумела взять пять геймов подряд, а заодно и сет.

Бронзовая призерша Олимпийских игр-2020 Свитолина вышла в свой третий четвертьфинал на Australian Open и в 12-й на уровне турниров «Большого шлема», где у спортсменки уже 100 побед.

В послематчевом интервью Элина Свитолина отметила, что ее победа «полностью отражает украинский характер».

«Мне кажется, что иногда люди забывают, что война все еще продолжается, что мы все еще нуждаемся в помощи. Для меня очень важно показать стойкость, показать, что я готова бороться, несмотря ни на что, и представлять этот дух.

Я уже много раз играла против российских теннисисток с начала войны. Для меня в этом нет ничего нового. Сегодня я была очень мотивирована победить, чтобы люди в Украине проснулись с хорошими новостями. Я очень рада, что смогла это сделать» — рассказала одесситка.

Отметим, что украинская теннисистка воздержалась от рукопожатий и не сделала совместное фото с россиянкой.

За путевку в полуфинал Australian Open украинка сразится с американкой Медисон Киз. Пока счет личных встреч в противостоянии Свитолиной и Киз — 3:2 в пользу теннисистки из США.

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