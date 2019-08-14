Фермер из Одесской области выращивает первый в Украине фисташковый сад

Фермер-энтузиаст из Измаила Андрей Петков заложил первый в Украине фисташковый сад площадью в 1,5 га.

Об этом сообщает издание «Овощи и фрукты».

Он планирует получить первый урожай экзотического для Украины ореха уже через 5-6 лет, однако полное плодоношение наступит гораздо позже.

Такая идея пришла ему в голову после прочтения статьи о том, фисташка по климатическим условиям может произрастать вдоль побережья Черного моря. Количества солнечных дней и положительных температур в Одесской области достаточно для созревания орешка. Андрей Петков также изучил опыт солнечного Узбекистана в технологии выращивания фисташки.

Массовая отдача урожая ореха узбекских сортов начинается на 10–12-й год, а в Казахстане – 15-17-й год, таджикские сорта активно плодоносят на 18-20-й года. Как говорят, “перспективный бизнес для внуков”.

Однако плоды сортовых фисташек из Казахстана и Узбекистана используются только в технических целях, как сырье. А всеми любимые «снеки» производят из калифорнийских, иранских, испанских и греческих сортов. Но, к сожалению, эти растения не могут у нас расти, так как не выдерживают отрицательных температур.

Деревья в саду Андрея Петкова уже 40 см в высоту, а некоторые – 50-60. В следующем году он планирует привезти новые сорта фисташек. Каждое дерево способно давать 320-1000 грамм орехов за сезон.

Стоит отметить, что фисташка оказалась не очень требовательным растением. Фисташка славится мощной стержневой корневой системой, которая может уходить до 15 метров в глубину и самостоятельно добывать себе воду. Но в дальнейшем деревья придется прививать, удобрять, удалять сорняки.

Другие одесские фермеры пока не решаются на такие долгосрочные эксперименты, поскольку окупятся фисташковые деревья не ранее, чем через 10-12 лет.

Фото: pro-of.com.ua