Семь лет за изнасилование ребенка: педофила из Одесской области посадили в тюрьму

31-летнего жителя Тарутинского района признали виновным в совершении преступления против половой свободы ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Еще в августе 2017 года мужчина зашел к знакомой семье в Овидиопольском районе. Пока родителей не было дома, он позвал восьмилетнюю девочку в летний душ и совершил развратные действия.

Теперь суд признал мужчину виновным в развращении малолетнего ребенка и приговорил к 7 лишения свободы с запретом на 3 года работать в сфере воспитания детей.

Напомним, в июле парламент Украины принял так называемый “Закон Даши Лукьяненко“, которым ужесточил наказание за преступления в отношении детей. Ранее “Одесская жизнь” разбиралась, как в Украине будут наказывать насильников.

Фото: КарелИнформ