В четверг, 16 января, Элина Свитолина пробилась в третий раунд Открытого чемпионата Австралии 2025. В рамках игрового дня Элина обыграла представительницу США Кэролайн Доулхайд.

Матч между Элиной Свитолиной и американской теннисисткой в рамках Australian Open-2025 длился 1 час 14 минут. Одесситка демонстрировала преимущество уже в первой партии, которую закрыла со счетом 6:1. Во втором сете украинка победила со счетом 6:4.

Следующей соперницей Элины Свитолиной станет победительница поединка между итальянкой Жасмин Паолини и мексиканкой Ренатой Сарасуа.

Отметим, что свою первую победу на турнирах Grand Slam Элина Свитолина одержала еще в 2013 году. Больше всего побед она одержала на Roland Garros — тридцать.

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Турниры Grand Slam в современном теннисе — четыре самых крупных ежегодных турнира):