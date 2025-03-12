Об этом свидетельствуют обновленные данные рейтинга Numbeo.

В общем рейтинге самых дорогих городов мира Одесса занимает 290 место. Киев оказался на 266 месте, а Днепр — на 279 месте. Также в пятерку самых дорогих украинских городов вошли Львов и Харьков.

Самым дорогим в мире являются швейцарские города — Цюрих, Лозанна и Женева.

Отметим, что в прошлогоднем рейтинге Numbeo, Киев занял 199-е место, Одесса – 202-е, а Львов – 204-е.

Для расчета индекса стоимости жизни Numbeo сравнивает цены в том числе на продукты в магазинах, еду и напитки в ресторанах, коммунальные услуги, аренду квартир, транспорт.

Напомним, недавно Одесса вместе с Полтавой разделили первое место в Украине в рейтинге чистоты воздуха, а сегодня после вражеских «прилетов» одесситам советуют не открывать окна.