Ключевые моменты:

Одесса осталась единственным городом, который не ответил на запрос общественного движения ЧЕСТНО о расходах на поддержку Сил обороны в 2025 году.

Другие областные центры дали ответы и показали реальные цифры финансирования ВСУ.

Лидер по абсолютным суммам — Киев, Днепр и Винница.

Одесса осталась без комментариев

Общественное движение ЧЕСТНО обратилось в городские советы областных центров Украины с запросом о расходах на поддержку Сил обороны в 2025 году. Правда, Одесский городской совет стал единственным, кто не дал ответа.

Все остальные областные центры (кроме временно оккупированных Донецка, Луганска и Крыма) оперативно отреагировали. К примеру, в Херсоне из плановых 19,8 млн. грн. в поддержку Сил обороны использовали 19,4 млн. грн., то есть 98% от запланированного. В Николаеве с 64 млн. грн. реально направили 52,7 млн. грн.

Лидирует Киев: столица потратила 13,8 млрд грн с плановых 14,6 млрд грн на армию. А вот второе место занимает Днепр – 1 млрд 761 млн грн запланировано, использовано 1 млрд 579 млн грн. Третье — Винница с 1 млрд 13 млн грн плана и 1 млрд 492 млн грн фактических расходов.

К слову, Винница отличается лидером по процентному соотношению поддержки Вооруженных сил к городскому бюджету. Город не только перечислял субвенции в госбюджет, но и производил прямые закупки для ВСУ, Нацгвардии и добровольческих формирований, плюс приобрел военных облигаций на 350 млн грн.

Добавим, что сегодня в Одессе, как и каждую субботу, активисты «Деньги на ВСУ!» снова вышла на свою акцию. Чтобы напомнить местным властям о том, какие должны быть приоритеты во время войны.

