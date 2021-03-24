Одесса “красная”: главные новости первого дня локдауна

В Одессе и Одесской области со вторника, 23 марта, действует новый локдаун в связи с коронавирусом. Регион вошел в “красную” карантинную зону.

В ней много запретов, узнайте из таких сообщений:

Одесса вошла в «красную» зону: что можно, а что нельзя? (видео)

Глава Одесской ОГА рассказал об ограничениях «красной» зоны (видео)

Как теперь в Одессе работают магазины, рынки и общественный транспорт, читайте ниже:

Одесская маршрутка: как горожане соблюдают масочный режим (фото)

«Утро началось не с кофе»: первый день локдауна в Одессе ознаменовался очередями на остановках (фото)

«Красный» карантин: как работают одесские рынки? (фото)

Одесса краснозонная: как проходит локдаун в центре города (фоторепортаж)

Одесский Новый базар: даже Кисе с Осей не весело (фото)