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«Красный» карантин: как работают одесские рынки? (фото)

«Красный» карантин: как работают одесские рынки? (фото)

С сегодняшнего дня, 23 марта, в Одессе закрыт строительный рынок Малиновский.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Как говорится в уведомлении администрации рынка, причина закрытия – введение в Одессе и области ограничений «красной» зоны карантина.

Малиновский рынок, уведомление

Малиновкий рынок планируют открыть не ранее чем после решения местных властей о снятии «красных» ограничений.

Между тем, как сообщает Телеграм-канал «Одесса-медиа», иная ситуация на промтоварном рынке «7-й километр»: там большая часть торговцев продолжают работать. Впрочем, как долго это продлится, неизвестно, так как торгуют коммерсанты на свой страх и риск. Присутствуют и покупатели, хотя их не так много, как в обычные дни.

7-й километр работает

7-й километр, торговля

Как сообщалось ранее, с сегодняшнего дня, 23 марта, на территории Одессы и Одесской области устанавливается «красный уровень» эпидемической опасности из-за сложной ситуации с коронавирусом.

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Фото: Телеграм-канал «Одесса-медиа»

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