Одесская маршрутка: как горожане соблюдают масочный режим (фото)

«Одесская жизнь» продолжает делиться наблюдениями о том, как одесситы соблюдают масочный режим в общественном транспорте. В этот раз наш корреспондент решить прокатиться на маршрутке, а именно – №242.

Этот маршрут мы выбрали из-за его удобства, поскольку он пролегает через центр города и поселок Котовского, и им ежедневно пользуются сотни, если не тысячи одесситов. Но вот соблюдаются ли здесь карантинные меры?

Входим в первый подходящий автобус и видим, что все сидят, как того захотят: кто-то в маске, кто-то без таковой. Также не обошлось и без людей, которые маску носят исключительно на подбородке. В тот раз пассажиров было не очень много, но даже при таком количестве людей, можно понять, как обстоят дела. Люди часто заходят и выходят, но количество тех, кто решил ездить без маски гораздо больше (соотношение примерно 5 к 1).

Следующий автобус мы поймали во время поездки в сторону поселка Котовского, и здесь ситуация гораздо плачевнее. Даже те люди, которые изначально входят в маске, через несколько минут ее снимают, считая это лишним. А на соответствующий вопрос к «юезмасочникам» можно получить ответ, что в маске неудобно ездить, потому что банально жарко. В этой маршрутке в масках сидели в основном люди старшего возраста, а молодежь предпочла обойтись без них.

Но по-настоящему страшной ситуация становится в час пик. Забитость маршрутных такси в это время максимальна, а вот количество людей в масках – минимально. Пассажиры толпятся у двери, и на некоторых остановках водитель предпочитает даже не останавливаться, а едет дальше, пока кто-то не выйдет на своей остановке. И если во время локдауна, водители сами носили маски и не пускали пассажиров без них, да и к тому же ограничивали количество людей в салоне, то сейчас впускают всех. Вне зависимости от наличия у тебя маски или санитайзера путь открыт.

Напомним, сегодня, 23 марта, Одесская область официально входит в «красную» карантинную зону, и некоторые ограничения вернутся. Казалось бы, это должно подстегнуть горожан соблюдать меры безопасности и рекомендации от медиков по борьбе с COVID-19. Но, увы, это не так. Хотелось бы верить, что те немногие, кто ездит в масках, рано или поздно «заразят» своим примером остальных, ведь противодействие COVID-19 нужно начинать с себя.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как одесситы соблюдают масочный режим и трамваях и троллейбусах.