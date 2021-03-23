Одесса краснозонная: как проходит локдаун в центре города (фоторепортаж)

Одесситка в Горсаду громко возмущается: «Это дежавю какое-то, сколько ж можно?! Мне в «Европу» надо было, подарок купить, а там этот, как его… локдаун!». Судя по всему, у этой женщины все хорошо, раз негодование вызывает только закрытый торговый центр «Европа» на Дерибасовской.

Да, мы снова в «красной» зоне, у нас тут снова локдаун. Но сегодня это проходит в довольно «смягченном» варианте. Из новостей: на некоторых балконах появился призыв «Залишайтеся вдома». Впечатляет…

Итак, «Одесская жизнь» решила проверить, как же соблюдают пресловутый локдаун в самом центре города.

Да, ТЦ «Европа» и в самом деле закрыт, проход перекрыт оградительными лентами. Открыт только расположенный там супермаркет «Таврия В». Однако, если приглядеться хорошенько, все отделы внутри открыты, и, если не подарок, то уж канцелярские товары там можно приобрести вполне спокойно.

А вот в «Афинах» ситуация не настолько однозначная. «Островки» с чехлами и ювелиркой накрыты брезентом, в большей части магазинов выключен свет. Тем не менее, и здесь, если пройтись по этажам, несколько нарушителей найдется. Одни оставляют на дверях записку с номером телефона, другие торгуют в открытую.

На улицах магазины и бутики зачастую закрыты. Большинство вывесили объявления: «закрыто на локдаун», «на самовывоз», «на заказ». Некоторые пользуются уже старой схемой, открывая ролеты наполовину. Просто постучитесь – и вас благополучно впустят внутрь.

Что же касается масок, то с этим все довольно строго. Даже магазины, которые нарушают правила локдауна, требуют надевать их при входе. Очевидно, полагают, что хоть это уменьшит возможный штраф.

О еде. В центре города работают все продуктовые магазины. Кафе и рестораны красуются извещением, что тут все – только на вынос или по заказу. У «Макдональдса» и «KFC» столики собраны вместе и тоже «украшены» оградительной лентой. А вот на «Одесской ярмарке» на это внимания не обратили, оставив все как есть.

Молодые люди с желтыми рюкзачками Glovo заполонили Дерибасовскую: доставка еды прямо к вам домой – это наша новая «народная забава». Уличные кофейни работают. Ярмарка на Дерибасовской – тоже, но еду можно только заказать и унести с собой: столики убраны.

О «нееде». Год назад Пассаж был закрыт «наглухо». Сегодня ворота открыты. Внутри все происходит так, как это бывало у нас во время предыдущих локдаунов и карантинных закрытий: как и в те дни, разобраться, что закрыто, что открыто, не так-то и просто. И если раньше «закрыто» порой означало, что «открыто», то теперь вам сообщат, как, например, в подарочных магазинах сети «Кактус», что «мы работаем только по предварительным интернет-заказам». Собственно, «интернет-заказ» – это и есть самый распространенный вариант купить все, что вам надо из «нееды»в период локдауна. Еще появился загадочный призыв не некоторых дверях: «Звонить».

Что касается парикмахерских и салонов красоты, то тут тоже, как мы заметили, нет никакого единообразия: одни закрыты полностью, другие «вроде как закрыты». Так что, опять же, как повезет.

У отделений банков мы снова отметили пусть пока небольшие, но очереди. Что касается зон отдыха в центре Одессы, то тут все в порядке: народ сидит на скамеечках, греется под мартовским солнышком и рассуждает о «заразе».

Мария Котова и Иван Мягченков

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